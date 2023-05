Vierthalerpark: Ideen der Meidlinger sind gefragt

Gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung hat Bezirksvorsteher Wilfried Zankl den ersten Bürgerbeteiligungstermin für die Nutzer des Vierthalerparks absolviert. Dabei konnten die Besucher vor Ort über ihre Ideen diskutieren. Außerdem steht den Meidlingern im Park auch ein Ideen-Briefkasten zur Verfügung, in dem sie ihre Wünsche und Ideen mittels Fragebogen deponieren können. Die nächsten Termine für persönliche Gespräche sind am 30. Mai von 14 bis 16 Uhr, am 2. Juni von 16 bis 18 Uhr und am 6. Juni von 10 bis 12 Uhr.