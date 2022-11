Der etwas andere Chor lädt zur Matinee

Im Oktober 2020 gründeten Gabriela Winker und Ursula Gerstbach ein neues Vokal-Ensemble. Voices4u ist ein gemischter Chor, der sowohl mit Bass, Tenor, Alt, Sopran als auch in allen anderen Gruppierungen zur Verfügung steht. Stilmäßig legt man sich nicht fest. Gesungen wird was Freude & Spaß macht und vor allem dem Publikum gefällt: Gospel, Traditionals, Musicals, Rock, Pop und Klassik – Acapella, mit Klavierbegleitung oder mit Band. Die ganze Bandbreite also.

Konzert im Festsaal

Am Sonntag, 20. November um 11.30 Uhr hat man die Möglichkeit den Chor live zu erleben. Im Rahmen einer Matinee im Festsaal am Parhamerplatz 18 (Hernals) gibt es eine bunte Mischung aus musikalischen Gustostückerln. Dabei stehen nicht nur die Musik sondern auch humorvolle Arrangements und ausdrucksstarke Kostüme auf dem Programm.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Verstärkung gesucht

Der Chor ist auch auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Pro Stimmgruppe werden je zwei stimmfreudige Vokalisten gesucht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Infos und Kontakt: voices4u.at