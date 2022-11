Was das Christkind den Wienern heuer bringt

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und die Wienerinnen und Wiener sind in festlicher Stimmung! Unter ihren Weihnachtsbäumen finden die Wiener in diesem Jahr eine Fülle von einzigartigen Geschenken und Überraschungen. Was das Christkind genau den Wienern bringt zeigt eine Umfrage der KMU Forschung Österreich im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien*.

Durchschnittlich sieben Packerl

Rund 1,4 Millionen Wienerinnen und Wiener werden heuer durchschnittlich sieben Geschenke machen – knapp 10 Millionen Packerl landen unter Wiens Christbäumen. Jedes Packerl lassen sich die Schenker gut 49 Euro kosten. Fünf von Sieben Geschenken werden im stationären Handel besorgt. Die Wiener wollen ihre Weihnachtsgeschenke sicher haben“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. Denn viele befürchten lange Lieferzeiten auf Seiten der Produzenten.

Arbeitsplätze

Auf Platz 1 liegen heuer Spielwaren (35 Prozent), gefolgt von Gutscheinen (32 Prozent davon sind Warengutscheine, 29 Prozent sind Gutscheine für Dienstleistungen wie Reisen) und Kosmetika (31 Prozent). Für manche Branchen wie den Spielwarenhandel ist das Weihnachtsgeschäft ein regelrechter Umsatzturbo – gleichbedeutend mit einem 13. Monat im Geschäftsjahr. Im Spielwarenhandel werden von Oktober bis Dezember sogar 40 Prozent des Jahresumsatzes erzielt. „Rund 1.900 Arbeitsplätze werden alleine durch diese Umsätze im Weihnachtsgeschäft gesichert“, erklärt Gumprecht. Dem Trend, Gutscheine zu verschenken, folgen auch heuer wieder mehr als 60 Prozent der Wiener.

Top Wiener Weihnachtsgeschenke

Platz 1 – Spielwaren: 35 Prozent

Platz 2 – Gutscheine für Waren (z.B. Bekleidung, etc.): 32 Prozent

Platz 3 – Kosmetika: 31 Prozent

Platz 4 – Bekleidung/Textilien/Lederwaren: 29 Prozent

Platz 5 – Gutscheine f. Dienstleitungen (z.B. Reisen, etc.): 29 Prozent

Platz 6 – Elektrogeräte (Haushalt, PC, Handy etc.): 28 Prozent

Platz 7 – Wein und sonst. Genussmittel: 27 Prozent

Platz 8 – Bücher: 25 Prozent

Platz 9 – Bargeld: 24 Prozent

Platz 10 – Schmuck: 19 Prozent

Platz 11 – Möbel/Deko: 12 Prozent

Platz 12 – Sportartikel: 10 Prozent

*Studie der KMU Forschung Österreich im Auftrag der Wirtschaftskammer (WK) Wien: Telefonbefragung von repräsentativ 400 Konsumentinnen und Konsumenten in Wien (ab 15 Jahren)