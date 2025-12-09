Folgende Gäste stehen bereits in den Startlöchern und nehmen am 12. und 13. Jänner im Studio von Oliver Baier Platz*:

12.01.2026, 17.00 Uhr: Günther LAINER, Clemens Maria SCHREINER, David SCHEID, Caroline ATHANASIADIS, Lydia PRENNER-KASPER

12.01.2026, 18.45 Uhr: Herbert STEINBÖCK, Clemens Maria SCHREINER, Florian SCHEUBA, Sonja PIKART, Katharina STRASSER

13.01.2026, 17.00 Uhr: Andreas VITÁSEK, Severin GRÖBNER, Omar SARSAM, Isabell PANNAGL, Caroline ATHANASIADIS

13.01.2026, 18.45 Uhr: Thomas MAURER, Gerald FLEISCHHACKER, Omar SARSAM, Antonia STABINGER, Lydia PRENNER-KASPER

Ob Politik, Mode, Chronik, Kino oder Sport – nicht das Fachwissen, sondern Wortwitz, Spontaneität und Kreativität der Gäste sind gefragt und werden auf eine harte Probe gestellt.

Nehmen Sie ihre Plätze in Oliver Baiers Studio ein, wenn das Rateteam sein Publikum mit Fantasie und komödiantischem Talent zum Lachen bringt.

Location:

ORF-Mediencampus

Hugo-Portisch-Gasse 1

1136 Wien

Preise:

Sendungsticket

ab € 12,- (inkl. USt.)

Mindestalter: 16 Jahre

Mit dem Aktionscode „WIENER-BEZIRKSBLATT“ erhalten Sie 10% Ermäßigung auf Ihre Tickets!

Informationen und Tickets erhalten Sie unter backstage.ORF.at.

* Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Änderungen bei der Besetzung kommen kann.