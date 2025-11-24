Das Heft zeigt auf, wie umfassend Wien Frauen, Kinder und Familien vor Gewalt schützt – mit Notrufnummern, Unterstützungsangeboten, Beratungsstellen und starken Initiativen der Stadt. Ab Seite 6 finden Leserinnen und Leser vielfältige Informationen, persönliche Geschichten sowie konkrete Hilfestellungen für Betroffene und ihr Umfeld. Zudem erklärt das „Wiener Gewaltschutznetz“, warum niemand in Wien mit Gewalt allein bleiben muss.

Das Titelblatt macht unmissverständlich klar: Gewalt hat keinen Platz in unserer Stadt.

Wir sagen gemeinsam: Nur Ja heißt Ja.

