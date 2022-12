WBB-Satire: So gelingt der Familienstreit bestimmt

Wie jedes Jahr stehen auch heuer wieder rund um die Festtage viele Familien-Weihnachtsessen an. Du hast diesmal keine Lust auf vorgetäuschte Liebe und möchtest stattdessen den Streit aktiv suchen? Dann haben wir hier fünf Themen für dich, mit denen dir das bestimmt gelingt. Ein nicht ganz ernstgemeinter Ratgeber für das (fast) perfekte Weihnachtsessen!

1. Klima-Kleber

Mit jeder Straßenblockade von Klimaaktivisten steigt die Chance, dass ein Familienmitglied schon einmal wegen den Klebern im Stau gestanden ist. Wer wird als erster die Jugendlichen als Terroristen bezeichnen, weil er 15 Minuten später zur Arbeit gekommen ist? Wer möchte die Aktivisten wegsperren, weil in seinen SUV-Reifen plötzlich keine Luft mehr war? Für Spannung ist gesorgt. Extra-Tipp: Wenn du zu spät kommst, ist klar, wer die Schuldigen sind…

2. Fleischgericht

Was? Es gibt keine vegane Alternative zum Schweinsbraten? Das riecht nur nach Fleisch, sondern vor allem nach Streit! Beschwere dich bei deiner kochenden Mutter in der Küche am besten so laut, dass es auch im Wohnzimmer noch alle hören. Wird nicht auf deine Forderung nach veganem Essen eingegangen, trete einfach am Esstisch in einen Hungerstreik – für das Klima, versteht sich.

3. Die Verschwörung

Wie hängen Weihnachten, Corona und die WM zusammen? Lass es dir von Prepper-Onkel Karl erklären! Du wirst nicht nur erfahren, was man alles nicht mehr sagen darf, seitdem die Meinungsfreiheit abgeschafft wurde und wir in einer Diktatur leben… Nein, du bekommst eine Weihnachtsgeschichte erzählt, wie du sie noch nie gehört hast. Für authentische Reaktionen empfehlen wir, einige Telegram-Sticker auszudrucken und bereitzuhalten.

4. Das ultimative Streitthema: Gendern

Die Frage vom Gendern hat schon in den vergangenen Jahren immer wieder zu angeregten Diskussionen beim Weihnachtsessen gesorgt. Wir finden, heuer solltest du den nächsten Schritt wagen: Statt nur übers Gendern an sich zu debattieren, bestehst du darauf, dass sich die Familie vor Beginn des Essens auf eine einheitliche Weise zu Gendern für alle Anwesenden einigt. Bei etwaigen Einsprüchen: Beschwer dich, dass die Frauenquote am Tisch nicht erfüllt ist, steh auf und geh. Sonst: Viel Spaß beim Lieder singen mit Sternen der anderen Art!

Wir wünschen besinnliche Weihnachten im Kreise eurer Liebsten!