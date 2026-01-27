Wer auf der Suche nach neuen beruflichen Perspektiven ist, findet beim Weiterbildungstag eine breite Palette an Unterstützung: Fachleute des BFI Wien, des waff sowie der Arbeiterkammer stehen bereit, um individuelle Bildungswege aufzuzeigen und über mögliche Fördermodelle zu informieren.

Ein besonderes Highlight: kostenlose Bewerbungsfotos inklusive Styling durch eine Visagistin – ideal für alle, die ihren beruflichen Neustart auch optisch professionell angehen möchten.

Impulstalks und Powersessions mit Praxisfokus

Neben Beratung und Serviceangeboten erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Kurze Impulstalks bieten praxisnahe Denkanstöße – von beruflicher Orientierung über aktuelle Themen wie Fake News bis hin zu praktischen Tipps für den Arbeitsalltag.

In interaktiven Powersessions können Teilnehmende zudem eigene Kompetenzen stärken: sicheres Präsentieren, souveränes Moderieren oder effektives Projektmanagement stehen unter anderem auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch aufgrund limitierter Plätze anmeldepflichtig.

Familienfreundlich: Kinderbetreuung vor Ort

Damit auch Eltern das Angebot in Ruhe nutzen können, gibt es eine professionelle Kinderbetreuung. Die jüngsten Besucherinnen und Besucher dürfen basteln, malen und experimentieren – und sich so ebenfalls auf einen spannenden Nachmittag freuen.

Exklusive Vorteile und attraktive Gewinne

Der Weiterbildungstag bringt auch finanziell Vorteile: Alle Gäste erhalten einen Messerabatt von 200 Euro auf das Aus- und Weiterbildungsprogramm des BFI Wien (einlösbar ab einem Kurswert von 650 Euro). Außerdem winken tolle Preise beim Gewinnspiel – darunter ein 100-Euro-LIBRO-Gutschein, zwei Pratercards im Wert von je 100 Euro, ein Thermengutschein oder ein Kindle E-Book-Reader.

„Bildung verwandelt Stärken in Chancen“

„Berufliche Entwicklung beginnt mit einer guten Entscheidung – und mit dem richtigen Wissen zur richtigen Zeit“, betont BFI-Geschäftsführer Franz-Josef Lackinger. „Unser Weiterbildungstag zeigt, wie vielfältig Wege heute sein können und wie gezielt wir Menschen dabei unterstützen, ihre Stärken in echte Chancen zu verwandeln.“

Infos auf einen Blick

Weiterbildungstag des BFI Wien

Datum: 19. Februar 2026, 14.00–19.30 Uhr

Ort: BFI Wien Zentrale, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

Das vollständige Programm und die Anmeldung zu Impulstalks und Powersessions finden Sie unter: www.bfi.wien/weiterbildungstag