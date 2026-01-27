Der Start ins neue Jahr weckt bei vielen die Lust, wieder etwas für sich selbst zu tun. Genau hier setzen die Wiener Volkshochschulen an.

„Weiterbildung muss nicht stressig sein – im Gegenteil. Wir schaffen Räume, in denen man zur Ruhe kommt, Neues probieren und sein eigenes Tempo finden kann.“

…betont VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger. Mit Tausenden Kursen – von 50 Sprachen über Tanz und Yoga bis hin zu Digitalisierung oder Persönlichkeitsentwicklung – ist für jede und jeden etwas dabei. Die Kurse starten laufend während des Semesters.

Fit und entspannt in den Frühling

Auch heuer legt die VHS viel Wert auf Bewegung und Gesundheit. Einige Kurs-Highlights:

H.I.I.T. – Intensiv, kurz und effizient

Für alle, die bereits etwas Trainingserfahrung haben, bietet das High Intensity Intervall Training kurze, aber effektive Einheiten.

Beispieltermin: 09.02.–23.03.2026, VHS Hietzing, € 53,-

Neu: Yoga im Sitzen

Besonders inklusiv: Yoga am Sessel oder im Rollstuhl – zugänglich für Menschen aller körperlichen Voraussetzungen.

Beispieltermin: 21.03.2026, VHS Simmering, € 17,-

K-Pop-Dance

Für Fans von BTS, Blackpink & Co: moderne Choreografien und Tanzen mit Fun-Faktor – ganz ohne Vorkenntnisse.

Beispieltermin: 09.02.–23.03.2026, VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, € 85,-

Veganes Valentinstagsmenü

Ein romantischer Kochabend für zwei – perfekt vor dem Valentinstag.

Termin: 12.02.2026, VHS Wiener Urania, € 61,-

Kreativ werden und Neues ausprobieren

Ob handwerklich oder spielerisch – kreative Angebote gibt es reichlich.

Töpfern an der Scheibe

Drehen, formen, gestalten: Der Kurs führt in die Grundlagen des Töpferhandwerks ein.

Termin: 09.02.–23.03.2026, Die Kunst VHS, € 246,-

Clownspiel für Erwachsene

„Die Kunst des Scheiterns“ zeigt mit Humor und Leichtigkeit, wie man die eigene Clownseite entdeckt.

Termin: 21.02.2026, VHS Brigittenau, € 33,-

Löffel schnitzen

Mit Messer und Beil entsteht aus frischem Holz ein Kochlöffel – ein ursprüngliches, meditatives Handwerk.

Termin: 16.–18.02.2026, VHS KunstHandWerk, € 85,-

Digitalisierung & Persönlichkeitsentwicklung

Auch wer sich in digitalen oder persönlichen Themen weiterentwickeln will, findet passende Angebote.

Sicher und schlau im Internet

Ein kompakter Guide, um online selbstbewusst und geschützt unterwegs zu sein.

Termin: 20.02.2026, VHS Polycollege, € 37,-

KI zum Ausprobieren

ChatGPT testen, KI-Bilder gestalten oder nützliche Tools kennenlernen – ideal für alle, die Hemmschwellen abbauen wollen.

Termin: 13.–20.03.2026, VHS Meidling, € 50,-

„Bin ich noch normal?“ – Orientierung zur psychischen Gesundheit

Wann Sorgen und Belastungen mehr sind als Alltagsstress? Der Kurs gibt Einblick, Orientierung und Austausch.

Termin: 12.02.2026, VHS Simmering, € 13,-

Lust bekommen?

Das gesamte Frühjahrsprogramm sowie alle Kursdetails finden Interessierte unter www.vhs.at.