Der renommierte Thermencheck von Travelcircus bewertet die beliebtesten Thermen im gesamten DACH-Raum anhand klar definierter Kriterien: Beliebtheit anhand von Google- und Tripadvisor-Bewertungen, Nachfrage über das Suchvolumen der letzten zwölf Monate, Bekanntheit in den sozialen Medien sowie Preis-Leistungs-Verhältnis und Ausstattung. In all diesen Kategorien konnte das Thermenresort Loipersdorf überzeugen und sich damit erneut an die Spitze setzen.

„Dass wir diesen Award bereits zum zweiten Mal in Folge gewinnen konnten, ist eine verdiente Bestätigung für unser gesamtes Team.“

…freut sich Geschäftsführer Philip Borckenstein-Quirini. Für ihn zeigt die Auszeichnung, dass der Mix aus Qualität, Angebotsvielfalt und fairem Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Gästen langfristig ankommt.

Neue Marketingleitung präsentiert den Award

Gemeinsam mit Borckenstein-Quirini präsentierte auch Jasmin Steiner den erneuten Spitzenplatz. Sie hat im Jänner 2026 die Marketingleitung des gesamten Konzerns übernommen – dazu zählen das Thermenresort Loipersdorf, das Thermenhotel DAS SONNREICH sowie der Congress Loipersdorf.

Steiner ist seit 2017 Teil des Unternehmens und bringt viel Erfahrung aus den eigenen Reihen mit. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und über das Vertrauen, das mir mit der neuen Funktion entgegengebracht wird“, erklärt sie. Das tiefe Verständnis für die Betriebe und deren Entwicklung möchte sie künftig gezielt nutzen, um den erfolgreichen Weg im Marketing weiterzuführen.