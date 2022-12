Welt-AIDS-Tag: Frühe Diagnose entscheidend

Weltweit leben rund 38 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion. In Österreich sind laut der Österreichischen AIDS Gesellschaft ca. 9.000 Personen mit dem HI-Virus infiziert. Der Welt-AIDS-Tag, der jährlich am 1. Dezember stattfindet, soll das Bewusstsein rund um HIV und AIDS stärken, sowie Solidarität mit an AIDS erkrankten Menschen ausdrücken.

Kostenlose Tests

Laut Schätzungen wissen gut 10 Prozent der HIV-infizierten nicht, dass sie mit dem Virus infiziert sind. Die Lebenssituation für Menschen mit der Diagnose HIV-Positiv hat sich dank der Fortschritte in der Medizin massiv gebessert. Heute kann man, dank Behandlung und regelmäßiger Medikamenteneinnahme mit einer normal hohen Lebenserwartung rechnen. Wichtig ist dabei eine frühzeitige Diagnose. HIV-Labortests sind anonym und kostenlos und können unter anderem in der AIDS Hilfe Wien durchgeführt werden.

„HIV ist dank des medizinischen Fortschritts heute als chronische Infektion gut behandelbar. Trotzdem werden Menschen, die positiv auf HIV getestet sind, immer noch in vielen Lebensbereichen stigmatisiert und diskriminiert. Die volle Teilhabe am sozialen Leben ist ein unverhandelbares Grundrecht“ erklärt Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker.

Stadt hisst Red Ribbon

VzBgm Christoph Wiederkehr -Fahne anlässlich des Welt AIDS Tages gehisst – gemeinsam mit Stadtrat Hacker.

Anlässlich des Welt-AIDS-Tag wurde am Wiener Rathaus das Red Ribbon gehisst. Die rote Schleife ist ein weltweites Symbol der Solidarität mit HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen. „Die Menschenrechtsstadt Wien setzt sich dafür ein, dass alle Menschen frei von Diskriminierung leben und arbeiten können – egal, ob sie HIV-positiv sind oder nicht. Der Red Ribbon als Zeichen der Solidarität am Wiener Rathaus drückt das deutlich aus und ist zugleich Statement und sichtbarer Appell an alle Menschen in Wien!“, sagt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Mehr Infos zu HIV und AIDS sowie Testangebot unter: https://aids.at/