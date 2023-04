Weniger Geld, früher Tod: Armut gefährdet Gesundheit

Vor 75 Jahren, am 7. April 1948, wurde die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegründet. Seit 1954 wird jährlich am 7. April weltweit mit dem „Weltgesundheitstag“ an die Gründung der Organisation erinnert. Der heurige Weltgesundheitstag findet unter dem Motto „Gesundheit für alle“ statt.

Passend dazu hat sich das Momentum Institut dem Zusammenhang von Einkommen und Lebenserwartung in Wien gewidmet und kommt dabei zum Schluss „Wer ärmer ist, lebt um bis zu 8 Jahre kürzer“. Die Daten zeigen, dass Personen mit einem niedrigeren Einkommen im Durchschnitt einen schlechteren Gesundheitszustand haben und früher sterben als Menschen mit höheren Einkommen

8 Jahre Unterschied

Besonders auffällig ist der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den verschiedenen Bezirken Wiens. Laut Momentum haben Bewohner in Floridsdorf, einem der einkommensärmsten Bezirk der Stadt, im Durchschnitt eine um 8 Jahre kürzere Lebenserwartung als Menschen, die im 1. Bezirk, dem reichsten Bezirk der Stadt, leben. Während im Wiener Nobelbezirk das Sterbealter bei 82, 7 Jahren bei einem durchschnittliches Nettoeinkommen von 2.470 Euro liegt, leben die Bewohner des Arbeiterbezirks durchschnittlich 74,5 Jahre (bei einem Nettoeinkommen von 1.670 Euro).

„Wer in ärmeren Bezirken wohnt, stirbt also im Durchschnitt früher”, so Jakob Sturn, Ökonom am Momentum Institut. Bezirke, in denen das durchschnittliche Nettoeinkommen um 100 Euro höher ist, haben im Durchschnitt eine um acht Monate längere Lebenserwartung.