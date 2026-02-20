Wien ist eine Stadt der Sammlungen. Hier verschränken sich Wissenschaft, Kunst und Geschichte zu einem dichten kulturellen Geflecht, das bis heute weltweit Strahlkraft besitzt. Der Welttag der Fremdenführer eröffnet heuer gleich zwei außergewöhnliche Schauplätze für neugierige Kulturflaneure: das Josephinum als Zentrum der Medizingeschichte am 22. Februar und die Heidi Horten Collection als jüngsten Kunstzentrum der Innenstadt am 27. Februar.

Wissensräume: Medizingeschichte im Josephinum

Am 22. Februar steht das Josephinum im Fokus des Aktionstags. Das klassizistische Gebäude der ehemaligen Militärchirurgischen Akademie beherbergt heute das Museum der Medizinischen Universität Wien. Es zählt zu den faszinierendsten Wissenschaftssammlungen Europas. Seine anatomischen Wachsmodelle aus dem späten 18. Jahrhundert sind nicht nur Lehrstücke der Aufklärung, sondern zugleich kunstvolle Skulpturen, die Körperwissen und Ästhetik verbinden.

Zwischen 10 und 15.30 Uhr laden Wiener Fremdenführerinnen und Fremdenführer zu laufenden Themenführungen durch die Ausstellung sowie zu Rundgängen durch das historische Alte AKH ein. Ergänzend vertiefen Vorträge im großen Hörsaal die Entwicklung der Wiener Medizin, die von der Ersten Wiener Medizinischen Schule bis zur modernen Forschung reicht. Eintritt und Teilnahme sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kunst zum Angreifen: Inklusiv durch die Heidi Horten Collection

Ein weiterer Akzent folgt am 27. Februar in der Heidi Horten Collection. Von 10 bis 17 Uhr steht dieser Tag ganz im Zeichen inklusiver Kulturvermittlung für blinde, sehschwache, gehörlose und demenzbetroffene Besucher. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich.

Die Heidi Horten Collection zählt zu den bedeutendsten privaten Kunstsammlungen Europas. Sie bietet einen Überblick über mehr als ein Jahrhundert westlicher Kunstgeschichte. Von der Klassischen Moderne über Pop Art bis zur Gegenwartskunst finden sich hier Werke von Künstlern wie Gustav Klimt, Pablo Picasso, Joan Miró, Francis Bacon, Andy Warhol oder Damien Hirst. Die Sammlung ist ein Panorama der internationalen Moderne und ihrer Nachwirkungen. Sie umfasst mehrere hundert Werke und verbindet historische Meisterwerke mit zeitgenössischen Positionen.

