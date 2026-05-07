Das Haus des Meeres hat recht, wenn es schreibt: “Gemeinsame Erlebnisse sagen oft mehr als tausend Worte.” So ist es auch am Muttertag, dem 10. Mai, möglich. Das Meeres-Aquarium wird einmal mehr zum Haus des Staunens und Genießens. Zum Ehrentag der Mamas gibt es ein spezielles Programm.

Mutterinstinkt im Tierreich

Sinngemäß heißt die Führung um 9:30 Uhr: “Mutterinstinkt im Tierreich – zwischen Fürsorge und Überleben”. Dauer: 60 Minuten, die Führung selbst ist kostenlos, allerdings ist ein Ticket für das Haus des Meeres notwendig. Die Anmeldung erfolgt an der Kassa (so lange Plätze verfügbar sind).

Weitere Führungen

Zusätzlich gibt es um 12 und um 15 Uhr Miniführungen durch das Haus, die Infos sind im Aushang zu erkunden. Und um 11 und um 16 Uhr gibt es noch eine kreative Button-Mal-Station, wo Erinnerungsstücke gestaltet werden. Und wer zusätzlich das Restaurant im Haus des Meeres genießen und die Mama einladen möchte, kann das im 360°-Ocean-Sky machen. Tisch-Reservierungen über 360 ° Ocean Sky.

Mehr Infos: Haus des Meeres