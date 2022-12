Wie sich das TierQuarTier auf Silvester vorbereitet

Auch die vierbeinigen Bewohner der Stadt bereiten sich auf den Jahreswechsel vor. Während Silvester allerdings für die zweibeinigen Wienerinnen und Wiener ein rauschendes Fest ist, bedeutet die letzte Nacht des Jahres für die Tiere im TierQuarTier vor allem eines: Viel Stress.

Verstecke

Damit Hund, Katz und Co die Silvesternacht überstehen, werden wie jedes Jahr im TierQuarTier Wien die Fenster abgedunkelt und die Radios aufgedreht. Zusätzlich bleibt auf den Gängen das Licht brennen. Dadurch soll der Stress in Form von lauten Geräuschen oder hellen Feuerwerken für unsere Tiere minimiert werden“, so TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda. Darüber hinaus werden den Tieren genügend Versteckmöglichkeiten in Form von Höhlen sowie Kauartikel und Kongs zum Stressabbau angeboten. „Bei besonders vorbelasteten Tieren arbeiten wir zudem mit sogenannten RelaxoPets. Diese kleinen Lautsprecher senden eine Frequenz aus, die beruhigend auf Tiere wirkt“, erklärt Benda.

Appell

„Das Wichtigste für unsere Schützlinge ist aber eines: Das im näheren Umkreis des Tierheims keine Böller oder Feuerwerke gezündet werden. Dies ist auch gesetzlich verboten und wir bitten die Bevölkerung, sich an diese Vorschrift zu halten“, appelliert Benda. „Gerade Tiere leiden enorm unter dem Lärm und sind diesem darüber hinaus auch schutzlos ausgesetzt!“, erinnert er. Wie auch in den Vorjahren bleibt in Wien das Feuerwerksverbot im Stadtgebiet auch zu Silvester aufrecht – das WBB berichtete.