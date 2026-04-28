Am 20. April übergab Geschäftsführer Thomas Schmidbauer persönlich einen Jahresvorrat an hochwertigem Katzenfutter an den Lichtblickhof. Das Wiener Kinderhospiz ist ein Ort, an dem Tiere fixer Bestandteil des Alltags sind – und für viele Familien zu wichtigen Begleitern werden.

Im Mittelpunkt der Unterstützung stehen die beiden Therapiekatzen Jonathan und Fuchur. Mit ihrer ruhigen, einfühlsamen Art schenken sie Kindern und Angehörigen Momente der Geborgenheit. Gerade in schwierigen Situationen schaffen sie Nähe – oft ganz ohne Worte.

Wenn Tiere Trost spenden

„Therapietiere leisten jeden Tag Unglaubliches.“

…betont Schmidbauer. Für das Unternehmen sei sofort klar gewesen, die Initiative rund um den Lichtblickhof zu unterstützen. Die Verbindung zwischen Mensch und Tier sei hier besonders spürbar.

Und tatsächlich: Am Lichtblickhof zeigt sich täglich, wie wertvoll tiergestützte Therapie sein kann. Neben Pferden, Hunden, Schafen und Kaninchen sind es auch die Katzen Jonathan und Fuchur, die gezielt in der Betreuung eingesetzt werden. Behutsam nähern sie sich den Kindern, lassen sich streicheln und sorgen so für kleine, aber bedeutende Lichtblicke im Alltag.

Ein Ort der Hoffnung mitten in Wien

Lichtblickhof begleitet Familien mit schwer oder unheilbar erkrankten Kindern. In geschützter Atmosphäre entstehen hier Momente der Entlastung, Lebensfreude und des Miteinanders. Besonders bemerkenswert: Die Therapietiere sind speziell ausgebildet und können teilweise sogar über Kommunikationsbuttons mit ihrer Umwelt interagieren.

Für viele Familien sind diese Begegnungen unbezahlbar – kleine Inseln der Leichtigkeit in einer herausfordernden Lebensphase.

Mehr als nur Tierfutter

Mit der Spende knüpft THE GOODSTUFF an seine Philosophie „Füttern mit gutem Gewissen“ an. Natürlichkeit, Ehrlichkeit und Qualität stehen dabei im Fokus – doch das Engagement zeigt: Dahinter steckt mehr als nur ein Markenversprechen.

Denn wenn hochwertige Tiernahrung dazu beiträgt, dass Therapietiere ihre wichtige Arbeit leisten können, wird aus einem Produkt ein Beitrag zum Wohlbefinden von Mensch und Tier.