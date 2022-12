Silvester in Wien: Feuerwerk bleibt verboten

In Wien bleibt auch heuer das Verbot von Knallern, Raketen und anderer Pyrotechnik zu Silvester aufrecht. Denn die Silvesterknallerei sei nicht nur eine Belastung für Kinder und ältere Menschen, Haus- und Wildtiere, sondern sei auch schädlich für die Umwelt, wie Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky erklärt.

Menge Müll

Die Liste an Schadstoffe ist lang: Feinstaub, Schwefel-, Stickstoffoxide und Schwermetalle werden von Silvesterknaller und Feuerwerk in großer Menge freigesetzt. „Zu Silvester sollte deshalb auf jede Art von Knallerei verzichtet werden!“, so Jürgen Czernohorszky. Die lauten Kracher bereiten Mensch und Tier Stress. „Zurück bleibt vom kurzen Vergnügen nur eine Menge Müll,“ ergänzt Michael Kienesberger, Leiter der Stadt Wien-Umweltschutzabteilung.

Aufgrund der Umweltschädlichkeit und der Mehrbelastung für Tiere verzichten einige Supermärkte bereits auf den Verkauf der bunten Leuchtmittel – das WBB berichtete.