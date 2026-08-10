Hitze hält an: Vier Bäder bleiben länger geöffnet

Ursprünglich war die Verlängerung der Öffnungszeiten von vier Wiener Freibadstandorten bis 9. August vorgesehen – jetzt geht diese Verlängerung an 4 Standorten in die Verlängerung.

Dieser Sommer hat Wien weiterhin fest im Griff. Temperaturen um und über 30 Grad machen das Leben nicht gerade leichter. Wegen dieser anhaltenden Hitzebelastung hat Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky veranlasst, die Öffnungszeiten von vier wiener Freibädern statt wie geplant nur bis 9. August nun bis bis 16. August zu verlängern.

Im Sinne einer ausgewogenen Verteilung dieses Angebots über das Stadtgebiet betrifft diese Maßnahme das Kongreßbad in Ottakring, das Sommerbad Laaerberg in Favoriten, das Brigittenauer Bad im 20. Bezirk und das Strandbad Alte Donau.

Die Schließzeit in den genannten 4 Bädern, abgestimmt auf die Dämmerung, lautet 20.30 Uhr (Badeschluss 20:00 Uhr)

Alle Infos zu den Wiener Bädern finden Sie hier: https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder