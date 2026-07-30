Hundstage: So schützen Sie Ihren Vierbeiner

Mit den aktuellen Hitzewellen steigen auch die Belastungen für unsere Vierbeiner.

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) erinnert daran, dass hohe Temperaturen für Hunde schnell gefährlich werden können. Mit ein paar einfachen Maßnahmen lassen sich die heißen Sommertage jedoch sicher meistern.

Hitze ist für Hunde gefährlich

Während Menschen über das Schwitzen ihre Körpertemperatur regulieren können, bleibt Hunden vor allem das Hecheln zur Abkühlung. Dadurch geraten sie bei großer Hitze rasch an ihre Grenzen. Besonders ältere Hunde, Welpen, übergewichtige Tiere oder Hunde mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Doch auch gesunde Vierbeiner können bei intensiver Bewegung oder direkter Sonneneinstrahlung überhitzen.

Besondere Vorsicht ist zudem auf Asphalt, Pflastersteinen oder Sand geboten. Diese können sich in der Sommersonne auf mehr als 50 Grad aufheizen und innerhalb weniger Sekunden schmerzhafte Verbrennungen an den Pfoten verursachen.

Spaziergänge in die kühlen Stunden legen

Der ÖKV empfiehlt, Spaziergänge möglichst in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden zu verlegen und auf anstrengende Aktivitäten während der Mittagshitze zu verzichten. Frisches Trinkwasser sollte jederzeit – auch unterwegs – verfügbar sein. Schattenplätze, regelmäßige Ruhepausen sowie Möglichkeiten zur Abkühlung, etwa durch flache Wasserstellen, feuchte Handtücher oder Kühlmatten, helfen zusätzlich. Wichtig ist außerdem: Hunde dürfen niemals im geparkten Auto zurückgelassen werden. Schon nach wenigen Minuten können dort lebensgefährliche Temperaturen entstehen.

Warnsignale rechtzeitig erkennen

Starkes Hecheln, Taumeln, Teilnahmslosigkeit, übermäßiger Speichelfluss, Erbrechen oder sogar Bewusstseinsstörungen können auf eine Überhitzung hinweisen. In diesem Fall sollte der Hund sofort an einen kühlen Ort gebracht, vorsichtig mit lauwarmem Wasser gekühlt und umgehend tierärztlich versorgt werden.

„Verantwortungsvolle Hundehaltung zeigt sich besonders an heißen Tagen.“

…betont ÖKV-Präsident Philipp Ita. Wer seinen Hund aufmerksam beobachtet und den Tagesablauf an die Temperaturen anpasst, sorgt dafür, dass der Sommer für Mensch und Tier gleichermaßen unbeschwert bleibt.