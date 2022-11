Wiener Lernhilfe: Es sind noch Plätze frei!

Die erste Schularbeit in Mathe, Deutsch oder Englisch war nicht so erfolgreich? Dann gibt es Unterstützung in den Lernhilfekursen der Wiener Volkshochschulen. An über 120 Schulstandorten in ganz Wien können sich Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule oder eines Unterstufen Gymnasiums dort Unterstützung in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch holen. Das Angebot wird von der Stadt Wien gefördert und ist daher kostenlos.

Digital und vor Ort

Die VHS-Lernhilfekurse finden einmal wöchentlich statt und dauern zwei Unterrichtseinheiten. Durch dieses regelmäßige Lernen können die Kinder und Jugendlichen ihre Lerntechniken und -strategien weiterentwickeln und das Gelernte langfristig festigen. Wer lieber von zu Hause aus lernt, kann einen der 100 Online-Kurse besuchen. Sie dauern jeweils eine Stunde und fördern zusätzlich auch digitale Kompetenzen.

Zusätzlich bieten die VHS Lernstationen direkt an 19 VHS-Standorten rasche und unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum Lernstoff, zur Hausübung oder zur Schularbeitsvorbereitung. Mit der Anmeldung zu einer Lernstation können Schüler*innen so lange bleiben, bis ihre Fragen beantwortet sind und auch ein Wechsel zwischen den Fächern ist am selben Tag möglich.

Anmeldungen sind laufend möglich, so lange Plätze frei sind. Wer also Unterstützung beim Lernen benötigt, schaut sich am besten unter www.vhs.at/lernhilfe nach dem passenden Angebot um!