WIENOPOLIS: Kinderstadt im Rathaus eröffnet

Das rote Band ist durchtrennt: Kinder-Vizebürgermeisterin Maja, Brigitte Bauer-Sebek (Leiterin der Abteilung Kinder und Jugend) und Ferienspiel-Maskottchen Holli haben die Kinderstadt WIENOPOLIS offiziell eröffnet.

Noch bis Freitag, 28. August, wird’s im Rathaus richtig rundgehen. Dann folgt das Finale des WIENXTRA-Ferienspiels zur eigenen Metropole für 8- bis 13-Jährige.

Insgesamt 40 Stationen

Kurz nach der Eröffnung waren Arbeitsamt, Stadtregierung und Poststation gleich gut besucht. Insgesamt 40 Stationen laden zum Arbeiten, Regieren, Forschen und Spielen ein – von Müllabfuhr und Kunst-Atelier bis zur Kinderuni.

Bild: WIENXTRA/Kajetan Koren

Heuer neu: In der Stadtregierung sind vier von neun Plätzen für Mädchen reserviert, außerdem gibt es erstmals einen Mädchen-Club. An der Kinderuni kann der neue Job als Forscher übernommen werden. Auch die Rathauswache ist vor Ort, in der neuen Gärtnerei wird gemeinsam begrünt. Personalisierte WIENOPOLIS-Briefmarken, ein Kinderstadt-Shop mit Decathlon-Produkten und ein eigenes Gastro-Angebot ergänzen das Programm.

Bild: WIENXTRA/Kajetan Koren

Für Unterhaltung sorgen täglich Karaoke, der Mini-Prater der WIENXTRA-Spielebox und ein Kinofilm. Für jüngere Geschwister gibt es täglich um 11.30 und 15 Uhr Kasperlvorstellungen im Wappensaal.

Bild: WIENXTRA/Kajetan Koren

WIENOPOLIS: 24. bis 28. August, täglich 10 bis 17 Uhr, Rathaus (Arkadenhof und Volkshalle). Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Kinderstadt ist für Kinder von 8 bis 13 Jahren.

Alle Infos: Wienopolis