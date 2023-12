Winterliches Konzert im Kunsthistorischen Museum

„Schritte im Schnee“ – so heißt das weihnachtliche Musikerlebnis, das am 21. Dezember (19 Uhr) im Bassano Saal des Kunsthistorischen Museums (Innere Stadt) über die Bühne geht. Das Konzert mit dem Opernstudio der Volksoper findet in der Reihe „Donnerstagabend im Museum“ statt.

Auch wenn sich „weiße Weihnacht“ in Wien nicht garantieren lässt, will das Opernstudio der Volksoper drei Tage vor dem Heiligen Abend auf die Magie des Winters einstimmen. Junge Künstler präsentieren ein winterlich-weihnachtliches Programm von Schuberts „Winterreise“ bis zu internationalen Weihnachtslied-Klassikern. Beteiligte Musiker sind Jaye Simmons (Sopran), Aaron-Casey Gould (Tenor), Pablo Santa Cruz (Bass-Bariton) und Rafael Salas Chía (Klavier).

Eintauchen in kalte Jahreszeit

Betrachtet man im Kunsthistorischen Museum weltberühmte Gemälde wie die Winterlandschaften der niederländischen Meister (Foto), so scheint man ganz in die eisige Jahreszeit eintauchen zu können. „Der kalte Wind spielt einem um die Nase, Flocken landen auf dem warmen Mantel und die Schneedecke knirscht unter den Füßen“, so die Veranstalter des besuchenswerten Konzerts. Weitere Infos zur Veranstaltung: www.khm.at