Winterzeit ist Lesezeit: So geht’s zu einem gratis Buch

Buch, Decke und Tee – und der Winternachmittag ist perfekt. Da wundert es auch nicht, dass jeder vierte Wiener zu Weihnachten Bücher verschenkt. Und für alle, die gerne beschenkt werden, hat das WIENER BEZIRKSBLATT einen ganz besonderen Tipp parat.

Wirtschaftsfaktor

Jedes Jahr erscheinen in ganz Österreich gut 90.000 neue Bücher. Um sich in diesem Bücherdschungel zurechtzufinden, zahlt sich in ein Besuch in den über 400 Buchhandlungen und Antiquariaten sowie Onlinebuchhandlungen der Stadt aus. „Der Einkauf von Büchern beim lokalen Buchhändler Ihres Vertrauens unterstützt den Buchhandel in Wien, erhält die Stadt lebenswert und sichert zudem Arbeitsplätze“, betont Georg Glöckler, Obmann der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien. Denn der Buchhandel ist ein großer Wirtschaftsfaktor. Allein 2020 wurden österreichweit 4420 Millionen Euro durch Bücher erwirtschaftet.

Ein Buch geschenkt

Jedes Jahr werden gut 100.000 Bücher an alle Wiener Bücherwürmer im Rahmen der Aktion „Eine STADT. Ein BUCH.“ verteilt. Die große Buchaktion findet dieses Jahr zum 21. Mal statt. Jedes Jahr wählt das echo medienhaus-Team liebevoll einen spannenden Buchtitel aus. Heuer fiel die Wahl auf die deutsche Literatin Elke Heidenreich. Mit „Nero Corleone“ und „Nero Corleone kehrt zurück“ erscheinen erstmals zwei Bücher in einem Band. Eine Doppelausgabe wie diese gibt es im Buchhandel bislang nicht.

Die Eröffnung von Eine STADT. Ein BUCH. Findet am 22. November um 11:30 Uhr in der Hauptbücherei statt (Urban Loritz-Patz 2a, 1070). Hier gibt es die besondere Gelegenheit das Buch vor allen anderen abzuholen.

Ab 23. November sind die Bücher an vielen Verteilstellen kostenlos erhältlich. Alle Verteilstationen finden Sie hier.