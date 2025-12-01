Ernst Happel gilt als einer der größten Trainer aller Zeiten. Er gewann sowohl die Meisterschaft als auch den nationalen Pokal in den Niederlanden, in Belgien, Deutschland und Österreich. Er war der erfolgreichste Trainer der HSV-Geschichte, er führte die Mannschaft zum Deutschen Meistertitel 1982 und 1983, zum Europapokalsieg der Landesmeister 1983 und Pokalsieg 1987.

Unvergessen

Happel ist im November 1992 gestorben und auf den Hernalser Friedhof (17. Bezirk) unter großer Beteiligung prominenter Sportler begraben worden. In Erinnerung an den größten Trainer aller Zeiten, auch “Wödmasta” genannt, fand am 29. November eine Ehrung statt. Auf Einladung des fußallbegeisterten Bezirksvorstehers Peter Jagsch gedachten Landtags- und Bezirkspolitiker in Anwesenheit der Enkeltochter von Ernst Happl der Trainerlegende und legten Kränze nieder.

HSV-Vertreter dabei

Vertreter aller Wiener Fußballklubs und des Fußballbundes (ÖFB) waren ebenso mit dabei. Sogar ein Vertreter des Hamburger Sportvereins war eigens aus Deutschland angereist, um im Namen aller HSV-Spieler mit einem Kranz und der Schleife „In Dankbarkeit“ zu gedenken.

Ein Bericht von Gerhard Krause