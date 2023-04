Woher weht der Wind in Wien? Und warum?

Das Klima und auch dessen Veränderung sind wichtige Aspekte in der Stadtplanung. Was das in der Praxis bedeutet, kann man sich bei einer Tour durchs Sonnwendviertel genauer anschauen.

Warum geht in manchen Stadtteilen ein stärkerer Wind als in anderen? Und welche Beachtung finden die Wetterphänomene in der Planung? Klimaexperte Matthias Ratheiser von Weatherpark gibt bei einem Rundgang durchs Sonnwendviertel in Favoriten Einblicke ins Themenfeld Stadtklima und erklärt, wie verschiedene Wetterphänomene zusammenwirken. Mithilfe unterschiedlicher Messinstrumente erklärt er konkrete Auswirkungen der Stadtplanung und -gestaltung auf Wind, Regen und Sonne.

Anmeldung erforderlich

Wer sich für dieses Thema interessiert, sollte sich den 4. Mai um 17 Uhr in den Kalender eintragen. Treffpunkt ist im Sonnwendviertel im 10. Bezirk. Der genaue Ort wird erst nach der Anmeldung bekannt gegeben. Diese richtet man bitte per Mail an per Mail oder telefonisch an sonnwendviertel@gbstern.at/ oder 0676 8118 50624