Wohnen: 200 Euro Unterstützung für Wiener

Mit der „Wiener Wohnunterstützungspauschale 23“ erhalten 245.000 Menschen ab September eine einmalige Auszahlung in Höhe von 200 Euro.

Bezugsberechtigt sind Mindestsicherungsbeziehende, Beziehende von AMS-Leistungen, Wohnbeihilfenbeziehende sowie Ausgleichszulagenbezieher. Für den Erhalt der Unterstützungsleistung ist kein eigener Antrag notwendig, sie wird von der Magistratsabteilung 40 (Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht) bzw. den Pensionsversicherungsanstalten im Auftrag der Stadt Wien abgewickelt. Die Überweisung erfolgt völlig automatisch ab September 2023.

Unbürokratische Hilfe

„Dank des sozialen Wohnbaus sind die Mieten in Wien im Vergleich zu vielen internationalen Metropolen günstig. Jedoch ist die Teuerung – insbesondere auf dem privaten Wohnungsmarkt – auch hier spürbar. Deshalb haben wir in Wien ein eigenes Paket für leistbares Wohnen geschnürt. So unterstützen wir all jene, die diese Unterstützung jetzt dringend benötigen“, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig.

„Wir wissen, dass die Teuerung jene Menschen, die die geringsten Einkommen haben, am härtesten trifft. Darum unterstützen wir die Wiener rasch und ohne jede Bürokratie mit einer weiteren völlig automatisierten Unterstützungsleistung“, bekräftigt Sozialstadtrat Peter Hacker.

Budget beträgt 48 Millionen Euro

Für die Wiener Wohnunterstützungspauschale steht ein Budgetvolumen von rund 48 Millionen Euro zur Verfügung. In der Sitzung des Wiener Landtags am 21. Juni 2023 werden die endgültigen Beschlüsse gefällt, um die Wiener Wohnunterstützungspauschale auf Schiene zu bringen.