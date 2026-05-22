Das „Neue Landgut“ im 10. Bezirk wurde als klimafittes, energieeffizientes Siedlungsgebiet in Holzhybrid-Bauweise geplant. „Das Gebäude, in dem DIE UMWELTBERATUNG nun arbeitet, ist begrünt, mit Energie aus Erdsonden und Wärmepumpen beheizt und gekühlt. Auf der gemeinschaftlich genutzten Dachterrasse gibt es Hochbeete, die von der Hausgemeinschaft bepflanzt werden. Ich freue mich für DIE UMWELTBERATUNG über den neuen, ökologischen Bürostandort – das ist das passende Ambiente, um die Wiener* zu Umwelt- und Klimaschutz zu beraten“, zeigt sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bei seinem Besuch in der Landgutgasse 38 erfreut.

Alltäglicher Klimaschutz, urbanes Gärtnern, ökologischer Alltag, nachhaltiger Einkauf: Zu diesen und vielen weiteren Themen berät die Umweltberatung Privathaushalte und Betriebe seit fast vier Jahrzehnten. Das Besondere ist, dass sich die Kunden über die Telefon-Hotline 01/803 32 32 persönlich, individuell und kostenlos beraten lassen können. Auch in zahlreichen Broschüren und Foldern, auf www.umweltberatung.at und in den Sozialen Medien gibt es jede Menge Informationen.

Gute Atmosphäre für kompetente Beratung

Die neuen Räume strahlen angenehme Atmosphäre aus, was sich auch auf die persönlichen Beratungen an der Hotline überträgt. Auf reduzierter Fläche ist es gelungen, optimale Arbeitsplätze für die verschiedenen Tätigkeiten und eine mobilere Arbeitsweise zu schaffen – von offenen, kommunikativen Arbeitsräumen und schalloptimierten Rückzugsräumen für Webinare bis zu Fokusräumen für ruhiges Arbeiten.

„Bei der Planung des neuen Standortes haben alle Fachbereiche von DIE UMWELTBERATUNG ihr Wissen eingebracht und Kriterien der Kreislaufwirtschaft umgesetzt. Selbstverständlich gibt es auch ein Abfallkonzept. Wir haben damit die nachhaltige Linie des Gebäudes im Innenraum fortgesetzt“, erklärt Elisabeth Tangl, Leiterin von DIE UMWELTBERATUNG.

Die Pflanzen aus dem alten Büro sind mitübersiedelt, auch Ableger wurden vorausschauend schon für den neuen Standort gemacht. Alte Regale haben sich – neu gestrichen – zu eleganten Podesten für den grünen Dschungel zwischen den Schreibtischen verwandelt.

Echte Beratung – und das kostenlos!

Schon seit 1988 gibt es DIE UMWELTBERATUNG in Wien. Sie bietet Tipps für den ökologischen Alltag und Beratung zum ökologischen Wirtschaften. Das Besondere ist, dass sich die Kund*innen an der Hotline persönlich, individuell und kostenlos beraten lassen können. Auch in zahlreichen Broschüren und Foldern, auf www.umweltberatung.at und in den Sozialen Medien bietet DIE UMWELTBERATUNG eine Menge Informationen.