Die Wohnbauträger GEWOG und “at.home“ realisieren in der Muthgasse ein neues Wohnquartier. Beim Spatenstich für die 72 Eigentums- und Mietwohnungen sowie einem neuen Tageszentrum für Senioren war deshalb am 21.11. auch Stadtrat Stadtrat Peter Hacker dabei. Der Startschuss für das Projekt, das Leistbarkeit, Barrierefreiheit und moderne Wohnungs- und Quartiersplanung vereint, scheint perfekt gelungen. Die freifinanzierten Eigentumswohnungen mit intelligenten Grundrissen und 100% Barrierefreihe werden mit einem modernen persönlichem Concierge-Service angeboten.

Alle Größen möglich

Von der kompakten 2-Zimmer-Wohnung ab 32 m² bis hin zur großzügigen 3-Zimmer-Wohnung mit 85 m² findet hier jeder sein passendes Zuhause. Das Projekt GOOD MUTH steht für verantwortungsvolle Architektur und nachhaltige Energielösungen, die Umwelt und Bewohner gleichermaßen entlasten. Innovative Systeme reduzieren Energieverbrauch und Betriebskosten – ganz im Sinne langfristiger Werthaltigkeit.

Fertigstellung 2027

Nach der Fertigstellung 2027 wird hier auch das 19. Tageszentrum von Wien entstehen, das täglich 40 Senioren Platz bieten und rund 13 neue Arbeitsplätze in einem multiprofessionellen Team schafft. Individuelle Therapie-, Pflege-, Gedächtnis- und Bewegungstrainings stärken vor Ort die Gesundheit und Selbstständigkeit älterer Menschen und reduzieren Arztbesuche sowie Krankenhausaufenthalte. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nennt die entstehende Einrichtung einen „Gewinn auf mehreren Ebenen: Für die Senioren, für ihre pflegenden Angehörigen, aber auch für unser Gesundheitssystem, das durch die Tageszentren entlastet wird.“

Gerhard Krause