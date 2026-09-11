Der Sommer geht, wenn Schoko-Maroni kommen

Das Zeichen, dass der Sommer sich seinem Ende nähert: Die Confiserie Heindl startet die herbstliche Schoko Maroni Saison. Die mit Abstand beliebteste Kreation des Familienunternehmens ist ab jetzt wieder erhältlich.

Sobald sich die ersten Blätter an den Bäumen bunt färben und ein nussig-süßer Duft durch die Confiserie Heindl im 23. Bezirk strömt, ist sie wieder da: Die Schoko Maroni-Zeit. Die Vorfreude ist bereits bei allen Schoko-Fans groß. Um der Nachfrage gerecht zu werden, werden derzeit täglich tausende Packungen gefertigt und produktionsfrisch ausgeliefert.

Die Schoko Maroni zählen seit vielen Jahren zu den beliebtesten saisonalen Spezialitäten der Confiserie Heindl. Bereits gegen Ende des Sommers erkundigen sich Kunden in den Filialen danach, wann der Herbstklassiker wieder erhältlich ist.

„Unsere Schoko Maroni sind eines unserer erfolgreichsten Produkte und das Jahr für Jahr. Schon bevor die Saison beginnt, werden wir regelmäßig gefragt, wann es endlich wieder so weit ist“, sagt Andreas Heindl, Geschäftsführer der Confiserie Heindl. „Diese Vorfreude zeigt uns, wie sehr die Schoko Maroni für unsere Kundinnen und Kunden jedes Jahr fester Bestandteil der herbstlichen Naschtradition sind“.

So entsteht der Wiener Herbstklassiker

Hinter jeder einzelnen Schoko Maroni stehen hochwertige Zutaten, jahrzehntelange Erfahrung und eine sorgfältig abgestimmte Herstellung. Im ersten Schritt wird die feine Maroni-Masse im Rührkessel leicht aufgeschlagen und anschließend mittels Prägewalze in die traditionelle Maroni-Form gebracht. Darauf folgt ein zweimaliger Edelbitterschokoladenguss, der den nussigen Geschmack optimal ergänzt und zartschmelzend abrundet. Abschließend wird die Süßigkeit von Hand in die Verpackung eingelegt.

In der 550 g-Packung fallen die Schoko Maroni großzügiger aus, in der 200 g-Packung feiner portioniert, als Likör flüssiger © HEINDL

In Spitzenzeiten werden somit bis zu 15.000 Schoko Maroni pro Stunde gefertigt. „Aufgrund des frischen Edelkastanien-Pürees produzieren wir die Schoko Maroni nur in den kühleren Monaten und liefern diese produktionsfrisch in das ganze Land und darüber hinaus, sowie auch über unseren Onlineshop”, erklärt Andreas Heindl.

Event-Tipp – Schoko Maroni Fest 2026

Pünktlich zum Saisonstart lädt die Confiserie Heindl am 3. Oktober 2026 von 9 bis 17 Uhr zum Schoko Maroni Fest ins SchokoMuseum in der Willendorfer Gasse 2-8 in Wien Liesing. Es wartet ein genussvoller Tag rund um den beliebten Herbstklassiker sowie exklusive Einblicke in die Welt von HEINDL.