Zünftig: Austria XIII lädt zu Fußball, Bier & Brezel

Den Termin sollten sich die Penzinger Fußball-Fans gleich rot markieren: Am 26. September steigt das Meisterschaftsspiel gegen Gerasdorf – und dann soll ordentlich gefeiert werden!

Ein Samstag wie er sein soll am sportlichen Kinkplatz. Erst steht um 16 Uhr das Stadtliga-Heimspiel von Austria XIII gegen Gerasdorf-Stammersdorf am Programm. Nach dem mäßigen Start des neu formierten Teams sind drei Punkt fast schon Pflicht, um in der vorderen Tabellenhälfte ­mitreden zu können.

Zwei Harrys geigen auf

Hoffentlich kann nach dem Match ab 18 Uhr auf eine gute Leistung angestoßen werden. Denn dann folgt das schon traditionelle Oktoberfest. Neben feinen Grillereien und jede Menge Flüssigem greift Harry Gartler mit seiner unverwechselbaren Stimme zum Mikro.

Der einstige Profikicker und Sänger ist dem Penzinger Klub seit Jahren eng ver­bunden – gute Stimmung und Schmähs sind also garantiert.

Lustiger Frühschoppen

Ein anderer Harry, nämlich „Harry Steiner & der lustige Hermann“ sorgen am Sonntag (27.9.) zum Frühschoppen ab 10:30 Uhr für ­Lacher. Auch am “Tag des Herrn” sind kulinarische Oktobergenüsse ein Muss. Außerdem wird täglich das beste Outfit ausgezeichnet und eine große Tombola bietet gute Gewinn-Chancen.