1,9-Promille-Frau wütete in Nobel-Bezirk

Prügel-Drama im feinen Wiener Gemeindebezirk Döbling! Eine völlig durchgeknallte Frau irrte nachts durch die Straßen, schlug Passanten und prügelte schließlich einen Polizisten ins Krankenhaus. Sogar vor einer Beiß-Attacke machte die Randaliererin keinen Halt!

Mittwoch, 2. September 2026, 21:45 Uhr abends: Besorgte Anwohner wählen in Döbling panisch den Notruf. Der Grund: Eine Frau schreit auf der Straße extrem laut herum und gestikuliert völlig wild durch die Nacht.

Wenig später trifft die Besatzung der Polizeiinspektion Krottenbachstraße in der Glanzinggasse ein. Dort irrt die Frau augenscheinlich verwirrt auf dem Gehsteig umher.

Erst beruhigt – dann knallt die Faust!

Den Beamten gelingt es vorerst, die Frau etwas herunterzukühlen. Doch plötzlich schlägt die Stimmung um! Die Randaliererin macht völlig wirre Angaben, rückt den Polizisten immer wieder bedrohlich nahe auf die Pelle.

Dann die eiskalte Attacke: Völlig unvermittelt holt die Frau aus und schlägt einem Polizisten voll mit der Faust ins Gesicht! Der Beamte wird durch den Treffer verletzt. Die Polizisten fackeln nicht lange: Die Frau wird mit harter Körperkraft auf dem Boden fixiert und festgenommen!

Zeugen berichten von Schock-Szenen

Vor Ort schildern geschockte Passanten, was sich zuvor abgespielt hat:

Ein Passant sah die Frau auf der Straße liegen. Als er dem scheinbaren Opfer helfen wollte, wachte sie auf, schrie los und versuchte, auf ihren Retter einzuschlagen!

Ein weiterer Zeuge beobachtete, wie die Wut-Frau versuchte, die Türen von geparkten Autos aufzureißen!

Beiß-Versuch am Arrestantenwagen & 1,9 Promille!

Doch selbst in Handschellen war das Spektakel noch nicht vorbei: Während die Polizisten auf den Arrestantenwagen warteten, drehte die Festgenommene erneut durch und versuchte, eine Polizistin eiskalt in den Unterarm zu beißen!

Ein anschließender Alkovortest zeigte das Ausmaß des Exzesses: Die 27-jährige Österreicherin hatte unglaubliche rund 1,9 Promille im Blut!

Die Folgen der Prügel-Nacht: Der im Gesicht verletzte Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.

Die 27-Jährige sitzt derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam. Bei der Vernehmung zeigte sie sich reumütig und schob den Wutanfall auf den Alkohol: Sie gab an, wegen der Promille schwere Erinnerungslücken zu haben!