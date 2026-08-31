Ein Kochbuch, das Kindern neue Hoffnung schenkt

Zum 30-jährigen Bestehen präsentiert die Kindernothilfe Österreich ein besonderes Jubiläumsbuch. Rezepte aus aller Welt treffen darin auf berührende Geschichten von Kindern, Familien und engagierten Helferinnen und Helfern.

Am 18. September um 17 Uhr wird das Jubiläumsbuch im W3 Landstraße präsentiert.

Hilfe, die Zukunft schafft

Seit 1996 setzt sich die Kindernothilfe Österreich für Kinder in den ärmsten Regionen der Welt ein. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen ist der gemeinnützige Verein heute in 33 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas aktiv. Im Mittelpunkt stehen Ernährungssicherung, Bildung, medizinische Versorgung, die Stärkung von Familien sowie der Schutz von Kinderrechten.

Das Jubiläumsbuch „Zutaten für eine bessere Welt. Kochen verbindet.“ macht diese Arbeit auf persönliche Weise sichtbar. Die Reise führt unter anderem nach Uganda, wo die Förderung von Frauen neue Perspektiven für ganze Familien eröffnet. In Chile werden Kinder auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben begleitet, während Einblicke aus Sri Lanka vom Alltag der Teepflückerinnen und ihren Familien erzählen.

Geschichten zum Nachkochen

Zwischen den Projektberichten finden sich authentische Rezepte aus 30 Hilfsprojekten. Gekocht wurden die Gerichte von ehemaligen Patenkindern, Projektmitarbeitenden, Müttern und Kindern. Jede Speise ist mit einer persönlichen Geschichte verbunden und erzählt von Mut, Zusammenhalt und Hoffnung.

Zutatenlisten und stimmungsvolle Fotos machen Lust aufs Nachkochen. Über QR-Codes gelangen die Leserinnen und Leser außerdem zu Kochvideos, die direkt in den Projektländern aufgenommen wurden. Sämtliche Texte sind auf Deutsch und Englisch enthalten.

Das liebevoll gestaltete Werk ist weit mehr als eine klassische Rezeptsammlung. Es lädt zu einer kulinarischen Weltreise ein, blickt über den Tellerrand und zeigt, wie nachhaltige Hilfe das Leben von Kindern verändert.

Weitere Informationen gibt es unter www.kindernothilfe.at/kochbuch.

Kindernothilfe Österreich (Hg.)

Zutaten für eine bessere Welt

Ingredients for a Better World

Zweisprachig englisch/deutsch

148 Seiten | geb. | 18 x 22 cm

Erscheinungstermin: Juni 2026

ISBN 978-3-903654-03-7 | € 26,–

Einladung zur Buchpräsentation

Am 18. September um 17 Uhr wird das Jubiläumsbuch im W3 Landstraße präsentiert. Interessierte sind herzlich eingeladen, das besondere Werk und die Geschichten dahinter kennenzulernen. Den Hinweis zur Einladung finden Sie weiter unten.

Gewinnspiel

Wir verlosen drei Exemplare des Jubiläumskochbuchs „Zutaten für eine bessere Welt. Kochen verbindet.“