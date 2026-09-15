Batman, Thor & Wonder Woman seilen sich ab!

Plötzlich waren alle Augen nach oben gerichtet! In der Klinik Donaustadt bekamen die jungen Patienten Besuch der ganz besonderen Art: Die Polizei schickte ihre Superhelden-Truppe los – und die kam spektakulär aus der Luft.
Ein Polizeihubschrauber schwebte über der Klinik, als sich plötzlich Wonder Woman auf das Dach abseilte. Danach ging es für Batman und Thor die Fassade hinunter. Spider-Man setzte noch einen drauf und hantelte sich unter lautem Jubel der Kinder an einem Seil über deren Köpfen entlang.
Für die passende Action sorgte die Polizeimusik mit einer Fanfare. Doch mitten in der spektakulären Mission hieß es plötzlich: Stopp! Die Superhelden blieben in der Luft hängen. Erst Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und Kinderklinik-Chef Thomas Wagner konnten die himmlischen Helden wieder auf Kurs bringen.
Geschenkesackerln erschnüffelt
Vielleicht lag es aber auch an einem besonders verlockenden Köder: Polizeidiensthund „Defcon“ hatte hinter einem Polizeimotorrad jede Menge Geschenkesackerln der Kinderpolizei erschnüffelt. Die Überraschungen wurden anschließend fleißig an die Kinder verteilt.
Danach tauschten Batman, Spider-Man & Co. die Seile gegen die Krankenhausräume und besuchten die jungen Patientinnen und Patienten direkt auf den Stationen. Umarmungen, Geschenke und jede Menge Superhelden-Power inklusive.
Eine schöne Tradition
Für die Wiener Polizei ist die Aktion längst Tradition: Bereits zum achten Mal sorgten die Superhelden für einen besonderen Tag in der Kinderklinik. „Gerade in schwierigen Situationen kann dies Mut und Hoffnung schenken“, so Polizei-Vizepräsident Dieter Csefan.
Power hilft bei Genesung
Und Klinikchef Thomas Wagner ist überzeugt: Ein bisschen Superhelden-Power kann auch bei der Genesung helfen. Für einen Tag waren die kleinen Patientinnen und Patienten jedenfalls nicht nur Kinder im Spital – sondern Fans mit VIP-Ticket für die spektakulärste Superhelden-Show Wiens.