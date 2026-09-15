Batman, Thor & Wonder Woman seilen sich ab!

Plötzlich waren alle Augen nach oben gerichtet! In der Klinik Donaustadt bekamen die jungen Patienten Besuch der ganz besonderen Art: Die Polizei schickte ihre Superhelden-Truppe los – und die kam spektakulär aus der Luft.

Bild: LPD Wien

Ein Polizeihubschrauber schwebte über der Klinik, als sich plötzlich Wonder Woman auf das Dach abseilte. Danach ging es für Batman und Thor die Fassade hinunter. Spider-Man setzte noch einen drauf und hantelte sich unter lautem Jubel der Kinder an einem Seil über deren Köpfen entlang.

Wow, so spektakulär seilten sich Spiderman & Co ab (Bild: LPD Wien).

Für die passende Action sorgte die Polizeimusik mit einer Fanfare. Doch mitten in der spektakulären Mission hieß es plötzlich: Stopp! Die Superhelden blieben in der Luft hängen. Erst Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und Kinderklinik-Chef Thomas Wagner konnten die himmlischen Helden wieder auf Kurs bringen.

Geschenkesackerln erschnüffelt

Vielleicht lag es aber auch an einem besonders verlockenden Köder: Polizeidiensthund „Defcon“ hatte hinter einem Polizeimotorrad jede Menge Geschenkesackerln der Kinderpolizei erschnüffelt. Die Überraschungen wurden anschließend fleißig an die Kinder verteilt.

Polizeidiensthund “Defcon” (Bild: LPD Wien).

Danach tauschten Batman, Spider-Man & Co. die Seile gegen die Krankenhausräume und besuchten die jungen Patientinnen und Patienten direkt auf den Stationen. Umarmungen, Geschenke und jede Menge Superhelden-Power inklusive.

Auch Batman, Spiderman, Minister Karner und Polizei-Videpräsident Csefan waren dabei (Bild: LPD Wien).

Eine schöne Tradition

Für die Wiener Polizei ist die Aktion längst Tradition: Bereits zum achten Mal sorgten die Superhelden für einen besonderen Tag in der Kinderklinik. „Gerade in schwierigen Situationen kann dies Mut und Hoffnung schenken“, so Polizei-Vizepräsident Dieter Csefan.

Power hilft bei Genesung

Und Klinikchef Thomas Wagner ist überzeugt: Ein bisschen Superhelden-Power kann auch bei der Genesung helfen. Für einen Tag waren die kleinen Patientinnen und Patienten jedenfalls nicht nur Kinder im Spital – sondern Fans mit VIP-Ticket für die spektakulärste Superhelden-Show Wiens.