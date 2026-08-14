Eine Show: Kasperl-Tour im Otto-Wagner-Areal

Nach den erfolgreichen Gastspielen der vergangenen Jahre ist der Kasperl wieder im Otto-Wagner-Areal zu Gast! Mit zwei Bezirksvorsteherinnen und zwei Stadträten.

“Seid ihr alle daaaaaa?” werden die Stadträte Ulli Sima und Jürgen Czernohorszky, die Bezirksvorsteherinnen Steffi Lamp und Michi Schüchner sowie Gemeinderätin Susanne Haase fragen. Und die Antwort wird laut sein: “Jaaaaaa!”

Vier Samstag-Termine

Für die Kinderfreunde machen die Politiker das gerne an einem Samstag-Nachmittag. Diesmal sind die Kinder eingeladen, zum Heurigenbuffet „Zur lustigen Luise“ beim Pavillon 14 am Otto-Wagner-Areal (Penzing) zu kommen.

Kasperl gehört dazu

“Der Kasperl gehört für viele Kinder einfach zum Sommer dazu. Umso schöner ist es, dass wir diese beliebte Tradition im Otto Wagner Areal fortsetzen und Familien ein kostenloses, unkompliziertes Freizeitangebot direkt im Grätzl machen können”, betonen die Gastgeber.

Die Termine

Jeweils am Samstag um 17 Uhr beim Heurigenbuffet „Zur lustigen Luise“, Pavillon 14, Otto Wagner Areal, Baumgartner Höhe 1, 14. Bezirk:

22. August, 29. August, 5. September, 12. September.

Der Eintritt ist frei.