Es ist eine liebgewonnene Tradition. Jahr für Jahr, und das heuer bereits zum 36. Mal lädt der Fußballverein ASK Ober Sankt Veit aus Hietzing am 1. Mai zum Maibaumfest, bei dem selbstverständlich auch der beliebte Maibaum aufgestellt wird. “Als Besonderheit stellen wir diesen noch händisch auf und nicht mit einem Kran. Dafür hilft die gesamte Fussballmanschaft zusammen.”, so Stephan Vorlicek im Namen des Teams.

Jeder ist ab 10 Uhr herzlich zum Fest in die Glasauergasse / Ecke Silvingasse (vor dem Heurigen Thurn und dem Riesenhobel der Bautischlerei Fellner) eingeladen.

Rund um das Fest wird es viele Köstlichkeiten für das leibliche Wohl und einen Fassbieranstich geben. Auch für stimmige Unterhaltungsmusik und eine Riesentombola wird gesorgt. Auf die kleinsten Besucher wartet jede Menge altersgerechte Unterhaltung.

Der Eintritt ist selbstverständlich frei.