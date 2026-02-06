Seit Jänner 2025 begleitet die Dauerausstellung das größte Kanalbau- und Gewässerschutzprojekt der Stadt, den Vollausbau des Wiental-Kanals. Das speziell geformte Gebäude am Gaudenzdorfer Gürtel hat die Dimension des Originalrohrs des im Bau befindlichen Wiental-Kanal und vermittelt den Besuchern das Gefühl, sich direkt im Speicherkanal zu befinden. „Das Infocenter fördert das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Gewässerschutz und umweltgerechter Abwasserentsorgung“, sagte Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky bei einem Besuch. Stündlich bekommen Besucher vor Ort in einer 20-minütigen multimedialen Führung mit Projektoren, Videos und akustischer Begleitung die Geschichte und Herausforderungen des Jahrhundertprojekts erklärt.

Ein Angebot, das auch der Stadtrat zum wiederholten Male annahm – mit besonderen Gästen. Jürgen Czernohorszky hat hier vergangene Woche eine Gruppe von Gebäudetechniklehrlingen aus dem ersten und zweiten Lehrjahr empfangen und mit einer Einladung zur Jause überrascht. Damit wurde auch ein Meilenstein gefeiert. Das multimediale Infocenter „Über Unten“ hat nach nur einem Jahr die Schallmauer von 10.000 Besuchern durchbrochen. „Wir sind begeistert, dass sich so viele, vor allem junge Menschen für die Wiener Kanal-Unterwelt interessieren“, sagt Czernohorszky.

Im Zentrum des Baugeschehens

Das Infocenter steht noch sich bis 2028 im Zentrum des Baugeschehens am Gaudenzdorfer Gürtel. Die Arbeiten verlaufen zwar größtenteils im Untergrund, dennoch wirkt sich der Bau auch auf die Oberfläche aus. Im Infocenter werden daher alle Fragen rund um das Projekt beantwortet. Die Tunnelbohrmaschine „Krümel“ hat sich indes bereits mehr als zwei Kilometer vom Ausgangspunkt am Gaudenzdorfer Gürtel Richtung Westen vorgearbeitet.

Dazu Czernohorszky: „Krümel trotzt bislang den großen Herausforderungen, die im Untergrund lauern. Die Bau-Profis von Wien Kanal arbeiten mit Hochdruck daran, den Bau des Abwassertunnels planmäßig voranzutreiben.“

Öffnungszeiten und Infos:

Ort: 12., Gaudenzdorfer Gürtel, unmittelbar neben dem Ausgang der U4-Station Margaretengürtel

Der Eintritt ist frei. Führungen sind kostenlos. Eine Reservierung für Gruppen wird empfohlen.

Öffnungszeiten: Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, Freitag von 9 bis 14 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr. An Feiertagen geschlossen.

Der Besuch der Ausstellung ist jederzeit möglich. Zu jeder vollen Stunde startet die 20-minütige Multimedia-Tour, danach beginnt der freie Ausstellungsbetrieb für 40 Minuten.

Kontakt: Telefonnummer: +43 664 158 48 69 – Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr

E-Mail: info@wkn.wien.gv.at

Alle weiteren Infos unter www.ueberunten.wien