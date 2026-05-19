Auf der Jubiläumskarte finden sich unter anderem Wiener Schnitzel vom Schwein mit Erdäpfel-Vogerlsalat, veganer Soja-Zwiebelrostbraten im Zwiebelsaftl mit Erdäpfelspalten und Röstzwiebeln oder auch Beef Tatar – wahlweise klassisch oder vegan interpretiert.

Gratis-Seidel mit Gutschein

Besonders für Bierliebhaber gibt es während der Bierosophie-Feiertage eine zusätzliche Aktion: Mit dem untenstehenden Gutschein erhalten Gäste ein Gratis-Seidel Bier aus der Bierkarte – gültig in Verbindung mit der Konsumation einer Speise im Lokal. Eine Barablöse ist nicht möglich.

Ausgezeichneter Biergarten in Ottakring

Die Bierosophie wurde laut Bierguide bereits 2023 österreichweit zum „Biergarten des Jahres“ gekürt. Das Lokal befindet sich in der Gablenzgasse 60A in Ottakring und bietet neben dem Gastgarten auch ein Mittagsmenü inklusive Tagessuppe und Hauptspeise um zehn Euro an.

Geöffnet ist Mittwoch bis Samstag von 11.30 bis 23 Uhr sowie Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Reservierungen sind unter 0664/533 3628 möglich.