Der März 2016 markiert einen wichtigen Moment für die Gastronomie in Bad Gleichenberg. Mit der Gründung der BG Gastronomie Management GmbH und der Übernahme der Delikaterie legte Gastrat Daniel Freismuth den Grundstein für ein Konzept, das sich rasch etablierte.

Bereits am 4. März 2016 öffnete das Lokal erstmals seine Türen. Nur wenige Monate später, im Juli desselben Jahres, wurde das Restaurant umfassend neugestaltet. Das Ergebnis: ein stilvolles Ambiente mit viel Charme, das bis heute den Charakter der Delikaterie prägt.

Dass das Konzept aufgegangen ist, zeigen auch die Zahlen: Rund 400.000 Gäste wurden seit der Eröffnung in der Delikaterie begrüßt.

Kulinarischer Treffpunkt am Hauptplatz

Als Restaurant, Cursalon und Bar hat sich die Delikaterie schnell zu einer festen Größe in der Region entwickelt. Die zentrale Lage direkt am Hauptplatz von Bad Gleichenberg macht das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Gäste.

Besonders reizvoll ist der Blick auf den historischen Kurpark, der sich sowohl von der Terrasse als auch aus dem Innenbereich genießen lässt. In den warmen Monaten wird das kulinarische Erlebnis zusätzlich von der besonderen Atmosphäre des Kurortes begleitet: Täglich erklingt beim Springbrunnen vor dem Restaurant der berühmte Donauwalzer.

Für die Küche zeichnet Küchenchef Mario Krenn verantwortlich, während Sommelier Christian Felsberger mit einer sorgfältig ausgewählten Weinkarte für die passenden Begleiter zu den Gerichten sorgt.

Jubiläum mit Genuss und Musik

Das zehnjährige Bestehen wurde am 8. März mit einem BIG Bottle Brunch gebührend gefeiert. Zahlreiche Gäste, Partner und langjährige Wegbegleiter der „Deli“, wie das Restaurant liebevoll genannt wird, ließen sich die Feier nicht entgehen.

Regionale Winzer präsentierten ihre edlen Tropfen, während die Köche der SHR-Betriebe – darunter das Kurhaus, die Therme Bad Gleichenberg und Siegl’s Pub – mit besonderen Gerichten für kulinarische Höhepunkte sorgten. Für die passende musikalische Begleitung spielte die Band Soko Dixie.

Genuss für viele Anlässe

Heute ist die Delikaterie weit mehr als ein Restaurant. Dank der zentralen Lage eignet sich das Lokal für unterschiedlichste Anlässe – von Familienfeiern über Firmenveranstaltungen bis hin zu geselligen Abenden mit Freunden.

Von Freitag bis Dienstag verwöhnt das Team rund um Küchenchef Mario Krenn seine Gäste mit klassischen, saisonalen und kreativen Gerichten. Wer den Abend gemütlich ausklingen lassen möchte, findet an der Bar eine umfangreiche Getränke- und Weinauswahl aus nationalen und internationalen Anbaugebieten.