10 Jahre Relax! Tagesurlaub mit über 400.000 Gästen

Seit einem Jahrzehnt gilt der Relax! Tagesurlaub – das Original in den Thermen der VAMED Vitality World – als Österreichs erste und einzige Thermen-Business-Class. Zum Jubiläum feiert die VAMED Vitality World ihre einzigartige Thermen-Business-Class mit einer neuen Premium-Kampagne und vielen Highlights für die Gäste!

Kurzurlaub mit Langzeitwirkung

Alles, was einen Premium-Thermentag sonst noch ausmacht – angefangen beim VIP-Empfang ohne Warteschlange über kuschelige Leih-Bademäntel, einer eigens reservierten Liege im In- und Outdoor-Bereich bis hin zu regionaler Kulinarik, Erfrischungen, Liegenservice, Behandlungsgutscheinen und vielem mehr – erwartet die Thermengäste in der eleganten Relax! Lounge, einem separaten Exklusivbereich, nur für Relax! Tagesurlauber.

Alle feiern mit

Ein großes Gewinnspiel für Mitglieder im VAMED VitalityClub startet am 1. Mai in der mobilen VitalityClub-App. Geschenke dürfen bei keinem Geburtstag fehlen, weshalb alle Relax! Tagesurlauber ab Juni hochwertige Gästehandtücher von Kooperationspartner Vossen mit nach Hause nehmen dürfen.

Und am 15. Juli knallen dann so richtig die Korken, wenn in den Thermen mit Luftballons, Torte und Sekt für alle Relax! Tagesurlauber gefeiert wird. Tagesthermengäste haben an diesem Tag außerdem die Chance, ein kostenloses Upgrade oder Gutscheine für den nächsten Relax! Tagesurlaub zu gewinnen.

Luxuriöse Imagekampagne

Anlässlich des Jubiläums startet die VAMED Vitality World mit Mai 2023 eine eindrucksvolle Imagekampagne – und hat sich mit der Agentur REICHLUNDPARTNER sowie dem Fotografen Andreas Bitesnich hochkarätige Partner an Bord geholt. Die Kampagnenfotos sind ab Mai in der Print- und Onlinewerbung zu sehen und zieren die neuen Relax! Tagesurlaub-Geschenkgutscheine. Ein neues Logo wurde vorgestellt und der Webauftritt einem Relaunch unterzogen. Radiospots mit dem Ohrwurm „What a day for a Daydream“ laden zum Tagträumen ein und machen Lust auf einen Kurzurlaub mit Langzeitwirkung.