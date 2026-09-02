„Planet der Tiere“ schon von 100.000 Gästen bejubelt

„Planet der Tiere“ begeistert im IMMERSIUM:WIEN Jung und Alt. Nun wurde der 100.000ste Gast begrüßt – und die immersive Ausstellung bis 8. November 2026 verlängert.

Familienausflug mit Überraschung

Großer Jubel in der Habsburgergasse: Das IMMERSIUM:WIEN hat bei seiner Ausstellung „Planet der Tiere“ die Marke von 100.000 Besucherinnen und Besuchern geknackt. Als Jubiläumsgäste wurden Franziska und Patrick Fieth mit ihrem vierjährigen Sohn Friedrich von CEO Markus Beyr empfangen. Die Familie zählt bereits zu den echten Fans der Schau – für sie war es schon der dritte Besuch.

Zur Feier des Tages gab es besondere Geschenke: Die Eltern erhielten zwei Tickets für das immersive „Titanic Dinner“, während sich Friedrich über ein Kuscheltier freuen durfte.

Verlängerung bis November

Der große Publikumsandrang hat nun erfreuliche Folgen: „Planet der Tiere“ bleibt bis einschließlich 8. November 2026 in der Wiener Innenstadt zu sehen.

„Der 100.000ste Besucher ist für uns ein ganz besonderer Meilenstein.“

…erklärt Markus Beyr. Das enorme Interesse zeige, wie sehr Natur, Tiere und neue Formen der Wissensvermittlung die Menschen begeistern.

Auf mehr als 1.100 Quadratmetern und drei Etagen führt die rund 60-minütige Erlebnisreise durch die faszinierendsten Lebensräume der Erde. Herzstück ist eine 360-Grad-Hauptshow in gestochen scharfer 24K-Auflösung. Grundlage dafür bilden preisgekrönte Naturaufnahmen von ORF Universum.

Virtueller Zoo ohne Käfige

Ein weiteres Highlight ist der virtuelle Zoo. Mithilfe moderner KI-Technologie können die Gäste Tieren begegnen und mit ihnen interagieren – ganz ohne echte Tierhaltung. Digitale Erlebnis-, Wissens- und Mitmachstationen erklären spielerisch die Zusammenhänge zwischen Artenvielfalt, Lebensräumen und Umweltschutz.

Auch eine immersive Art Station und zahlreiche neue Inhalte sorgen dafür, dass es bei jedem Besuch etwas zu entdecken gibt. Damit richtet sich die Ausstellung gleichermaßen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Lernen mit Erlebnisfaktor

Auch für Schulklassen bietet „Planet der Tiere“ einen außergewöhnlichen Ausflug. Wissen über Tiere, ökologische Zusammenhänge und den Schutz wichtiger Lebensräume wird anschaulich und interaktiv vermittelt. Unterstützt wird das Erlebnis von ORF Universum und WWF Österreich.

„Planet der Tiere – Die immersive Ausstellung“ ist täglich von 10 bis 18 Uhr im IMMERSIUM:WIEN, Habsburgergasse 10, 1010 Wien, geöffnet. Der letzte Einlass erfolgt 60 Minuten vor der Schließung.

Tickets und weitere Informationen gibt es unter immersium.com.