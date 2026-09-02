Demenzfreundliches Restaurant öffnet in Döbling

Ein Restaurantbesuch bedeutet Genuss, Begegnung und gemeinsame Zeit. Für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen ist er jedoch oft mit Unsicherheit verbunden.

Das demenzfreundliche Restaurant „Zum Augenblick“ im Haus Döbling möchte das ändern und öffnet am 8. Oktober erstmals seine Türen für externe Gäste.

Genuss ohne Barrieren

Bereits 2024 haben die Häuser zum Leben mit dem Restaurant „Zum Augenblick“ einen besonderen Ort für Menschen mit Demenz geschaffen. Nun wird das erfolgreiche Konzept erweitert: In ruhiger Atmosphäre können Betroffene, Angehörige und andere Gäste einen entspannten Abend verbringen.

„Ein Restaurantbesuch soll für Menschen mit Demenz und deren Angehörige genauso selbstverständlich sein wie für alle anderen.“

…betont Robert Guschelbauer, Leiter des gastronomischen Bereichs der Häuser zum Leben. Das Lokal zeige, wie gut Wertschätzung, Teilhabe und gehobene Gastronomie zusammenpassen.

Mit Bildern und Erinnerungen

Das Restaurant ist gezielt auf die Bedürfnisse von Menschen mit demenziellen Erkrankungen abgestimmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind entsprechend geschult, Speisekarten mit Bildern und Schauteller erleichtern die Auswahl. Zusätzlich steht Betreuungspersonal bereit, um Gästen und Angehörigen einen möglichst unbeschwerten Besuch zu ermöglichen.

Auf den Tisch kommen saisonale und regional zubereitete À-la-carte-Gerichte. Neben Wiener Klassikern werden auch traditionelle Speisen serviert, die vertraute Erinnerungen wecken und positive Gefühle hervorrufen können.

Gemeinsam statt einsam

„Zum Augenblick“ ist Teil eines umfassenden Demenzangebots der Häuser zum Leben. Dazu zählen etwa die TagFamilien, die Menschen mit demenziellen Erkrankungen eine strukturierte Tagesbetreuung, gemeinsame Aktivitäten und soziale Kontakte bieten. Im virtuellen #demenzRAUM informieren zudem Fachleute, Betroffene und Angehörige über Demenz, Betreuung und Pflege.

In Österreich leben derzeit rund 140.000 Menschen mit Demenz. Umso wichtiger sind Angebote, die Berührungsängste abbauen und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Das Restaurantprojekt soll künftig auch an weiteren Standorten umgesetzt werden.

Eröffnungsabend in Döbling

Das Restaurant „Zum Augenblick“ öffnet am Donnerstag, 8. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im Haus Döbling, 19. Bezirk. Eine Anmeldung ist bis 28. September per E-Mail an haus.doebling@kwp.at oder telefonisch unter 01/313 99-1350 möglich.

Weitere Informationen gibt es unter kwp.at/demenz-restaurant.

Einladung zum Eröffnungsabend

Restaurant „Zum Augenblick“

Datum: 08.10.2026

Uhrzeit: 17:00 – 20:00

Ort: Haus Döbling, 1190 Wien

Eine Anmeldung für diesen Termin ist bis 28.09.2026 möglich:

E-Mail: haus.doebling@kwp.at

Telefon: 01/31399-1350