Die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Von Christina und Jacqueline Lugner über die Tormann-Legenden Otto Konrad und Michael Konsel bis hin zu Schauspielerin Selina Graf und Sängerin Beatrice Turin samt Ehemann Heimo Turin. Auch Mister Austria Roman Schindler, „Dancing Star“ und schwangere Conny Kreuter und Entertainer Dennis Jale ließen sich das Jubiläum nicht entgehen.

Zwischen Holzdeck und Wasseroberfläche – unter der sogar Karpfen ihre Runden drehten – wurde geplaudert, angestoßen und das unverwechselbare Flair der Alten Donau genossen.

Tradition trifft Wiener Lebensgefühl

Seit 1921 ist das Strandcafé eine fixe Größe der Wiener Gastronomie. Generationen von Gästen pilgern hierher, um die legendären Ripperln vom Holzbrett zu genießen – serviert mit knusprigen Bratkartoffeln, frischen Zwiebeln, Pfefferoni und den berühmten Haussaucen „Rot“ und „Weiß“. Dazu: eiskaltes Budweiser Budvar vom Fass.

Eigentümer Ando Yeritsyan brachte es bei seiner Begrüßung auf den Punkt:

„Ein Lokal, das 105 Jahre überdauert hat, ist heute alles andere als selbstverständlich. Trends kommen und gehen, doch das Strandcafé bleibt.“

Stelze sorgt für Gesprächsstoff

Neben den Klassikern rückte auch die noch junge „Strandcafé-Stelze“ ins Rampenlicht. Mit ihrer knusprigen Schwarte und dem saftigen Fleisch wurde sie schnell zum Star des Abends. Das Erfolgsgeheimnis? Geduld und Hitze: stundenlang gegart und zum Schluss unter starker Oberhitze perfektioniert.