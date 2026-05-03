Nach dem großen Erfolg der letzten Ausgabe mit über 100 Gästen wird nun weiter ausgebaut: Mehr Menschen, mehr Austausch und noch mehr gelebte Gemeinschaft im Grätzl.

Organisiert von Paul Stich

Organisiert wird die Veranstaltung von Nationalratsabgeordnetem Paul Stich gemeinsam mit der SPÖ Floridsdorf und Vertretern von SOS-Balkanroute. Ziel ist es, einen niederschwelligen Treffpunkt zu schaffen, der Menschen zusammenbringt – unabhängig von Herkunft, Alter oder Einkommen.

Neben dem gemeinsamen Essen steht auch ein klares politisches Anliegen im Raum: ein leistbares Leben für alle.

„Wir setzen uns politisch für Entlastung ein – und schaffen gleichzeitig ganz konkrete Angebote vor Ort.“

…so Paul Stich

Das Balkan-Spezial mit SOS-Balkanroute verbindet Kulinarik mit Solidarität und zeigt, wie einfach Begegnung im Alltag funktionieren kann: ein gemeinsamer Tisch, gutes Essen und offene Gespräche.

Die nächste Floridsdorfer Küche findet am 19. Juni ebenfalls von 17 bis 19 Uhr statt – diesmal ohne thematischen Schwerpunkt, aber wie gewohnt offen für alle. Einfach vorbeikommen, mitessen und Teil der Gemeinschaft werden – ganz ohne Anmeldung.

Floridsdorfer Küche

8. Mai 2026, 17 bis 19 ihr

Bürgerlokal der SPÖ Floridsdorf

Brünner Straße 34–38, 1210 Wien