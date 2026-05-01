Ein Pflichttermin für viele Floridsdorferinnen und Floridsdorfer: Am 7. Mai wird das Bezirksamt Am Spitz von 13 bis 18 Uhr – sowohl drinnen als auch auf dem Vorplatz – bei der Freiwilligen-Messe zum Treffpunkt für Engagement, Solidarität und gelebte Nachbarschaft. Ziel ist es, Freiwilligenorganisationen sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger miteinander zu vernetzen.

23 präsentieren Angebote

23 gemeinnützige Organisationen, die hier tätig sind, präsentieren ihre Arbeit und zeigen, wie und wo man sich einbringen kann – sei es im Sozialbereich, in der Bildungsarbeit oder im Umweltschutz.

Enge Kooperation

Die Messe wird in enger Kooperation mit der Bezirksvorstehung organisiert. „Freiwillige sind das Herzstück unseres Bezirks. Mit ihrem Engagement, ihrer Zeit und ihrer Leidenschaft leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gemeinschaft“, betont Bezirksvorsteher Georg Papai.