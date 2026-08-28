Fahnder filzen Dealer-Duo und finden Koks, Gras und Cash

Favoriten: Zugriff mitten am Vormittag auf dem belebten Keplerplatz! Die verdeckten Fahnder der Wiener Polizei haben erneut eiskalt zugeschlagen. Bei einer gezielten Schwerpunktaktion gegen die Drogenkriminalität klickten in Wien-Favoriten bei zwei mutmaßlichen Drogen-Brüdern die Handschellen!

Mittwoch, 26. August 2026, 11:30 Uhr: Auf dem zentralen Platz in Favoriten ist um diese Zeit volles Treiben. Doch mitten im Menschengewühl haben die Fahnder der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zwei Männer genau im Visier. Die Ermittler fackeln nicht lange: Anhaltung, Zugriff, vorläufige Festnahme!

Hausdurchsuchung offenbart das Gift-Lager!

Nach der ersten Filz-Aktion am Platz geht es für die Beamten direkt weiter in die Wohnung eines der Verdächtigen. Dort machen die Rauschgift-Fahnder fette Beute und stellen das komplette Inventar der mutmaßlichen Dealer sicher:

1.760 Euro Bargeld – verteilt in typischer Szene-Stückelung, mutmaßlich das harte Geld aus fiesen Gift-Geschäften!

– verteilt in typischer Szene-Stückelung, mutmaßlich das harte Geld aus fiesen Gift-Geschäften! Rund 600 Gramm Marihuana – verpackt und bereit für den Straßenverkauf.

– verpackt und bereit für den Straßenverkauf. 25 Gramm Cannabisharz sowie 12 Gramm Kokain!

Staatsanwaltschaft entscheidet: Freier Fuß trotz Razzia!

Bei den beiden festgenommenen mutmaßlichen Dealern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 19 und 36 Jahren (beide algerische Staatsangehörige).

Doch trotz des Drogenfundes und des sichergestellten Geldes gab es für das Duo keinen direkten Weg in die U-Haft: Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden der 19-Jährige und der 36-Jährige auf freiem Fuß nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt!