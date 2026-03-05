Die PVÖ-Gruppen aus Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich sind zwei Tage lang im Wüstenstaat Dubai festgesessen. 120 Mitglieder, die aber trotz der Krise von SeniorenReisen perfekt betreut wurden. Und wie sie auf Facebook schrieben, ging es etwa der PVÖ-Gruppe aus Schärding gut: “Wir wollten uns kurz melden – ja, wir leben noch, und nein: Wir sind nicht in der Wüste verschollen”, zeigten sie Humor.

Schokolade & Tabletten

Die Herrschaften gaben sich entspannt: “Unser ungeplanter Zwischenstopp in Dubai hat zu einem Einkaufsvormittag der besonderen Art geführt. Wir haben jetzt genug Mineralwasser, Dubai‑Schokolade und Toilettenartikel, um eine kleine Expedition auszurüsten. Die Tabletten haben wir auch aufgefüllt.” Sie waren in Top-Hotels untergebracht und wurden ärztlich versorgt.

Gute ärztliche Versorgung

Gerlinde Zehetner, die Geschäftsführerin von SeniorenReisen, war stets in Kontakt mit ihren Mitgliedern in Dubai: “Wir haben uns durchgehend bemüht, sie nach Hause zu bringen. Die Sicherheit ist stets an oberster Stelle gestanden.” Zwei PVÖ-Gruppen sind bereits zurück – wie auch viele andere Österreicher, die seit Stunden ausgeflogen werden.