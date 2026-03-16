Eine Erfolgsgeschichte geht in sein 18. Jahr: Seit 2009 steht die Zahl 133 nicht nur für den Polizei-Notruf, sondern auch für die Blaulicht-Gala des Jahres. Gemeinsam haben Echo-Medienhaus, Wiener Bezirksblatt, Innenministerium und Polizei den “133er-Award” ins Leben gerufen. Heute ist er ein fixer Bestandteil: “Der Award ist jedes Jahr ein tolles Zeichen, wie sehr die Menschen und die Stadt hinter der Polizei stehen”, so Cheforganisator Thomas Strachota.

Grenzenlose Zusammenarbeit

Die Polizei-Gala im herrlichen Festsaal des Rathauses zeigt auch immer die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei-Einheiten, dem Innenministerium, der Stadt und den Bezirken. Ganz nach dem Motto: Wenn es um die Sicherheit geht, darf es keine Barrieren geben. So hat die Gala am Freitag, dem 13.3., vielen Polizisten Glück gebracht. In ihren Gesichtern war das deutlich ablesbar.

Die Liste der Sieger

Hier die Gewinner in den verschiedenen Kategorien:

Newcomer/in des Jahres: Inspektor Enes Celik

Besondere kriminalpolizeiliche Leistung: Chefinspektor Roman Schalek

Besondere Verdienste auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit: Chfinspektor Christian Fenderl

Besondere Verdienste auf dem Gebiet der Prävention, der Menschenrechte und des Opferschutzes: Abteilungsinspektor Markus Trenn

Polizist des Jahres: Kontrollinspektorin Julia Leber

Polizeiliches Lebenswerk: Oberst Manfred Ihle

Held auf vier Pfoten: Kontrollinspektorin Anna Scharmer mit ihrem Hund “Chase”

©Stefan Burghart

Und hier noch die Eindrücke des Gala-Abends …