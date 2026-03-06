In Summe wurden 495 Ideen für den Bezirk eingereicht. Daraus sind 24 Projekt-Entwürfe geworden, die einer Bürger-Jury vorgelegt wurden. Die acht festgelegten Projekte sind Naherholung Maria vom Siege, frischer Schwendermarkt, florale Friesgasse, Wurmhotel Kranzgasse, kein Schmelzen auf der Schmelz, Wohnstraßen beleben, ­Pflanzenrettung und der klimafitte Kardinal-Rauscher-Platz.

Hitze-Insel

Letzteres ist ein lange gehegter Bürgerwunsch, da der Bereich vor der Kirche im Sommer sehr heiß wird. So sollen mehrere Sonnen-Pergolen bei den Spielbereichen und den vorhandenen Sitzplätzen helfen. Dann wird der Bereich vor der Kirche bei den Bäumen „entsiegelt“, also mit Wasserspielen, Nebelduschen oder Ähnlichem versehen. Möglicherweise wird es auch zusätzliches Grün geben. Mit Sicherheit wird der Betrieb des bestehenden Trinkbrunnens verändert und soll nicht mehr durchgehend Wasser lassen.

Sommer-Zentrum

Von der Reduzierung der Hitze­inseln und der Wasserkühlung des Platzes erhofft sich der Bezirk ein neues, beliebtes Sommerzentrum zwischen Huglgasse und der Wasserwelt um die Meiselstraße. Zumal ja auch das Pflege-Wohnhaus gleich um die Ecke liegt.