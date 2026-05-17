Die Aktion ist eine der größten musikpädagogischen Initiativen des Landes. Bei den #glaubandich-Konzerten der Monsterfreunde stehen dort, wo sonst Weltstars auftreten, tausende Volksschulkinder im Rampenlicht. Sechs Termine warten, im Vorjahr waren 18.000 Volksschulkinder aus der Stadt mit dabei. Ein starkes Zeichen für Freude am Lernen & Spielen.

3.000 Kinder gleichzeitig

Ab 8. Juni wartet wieder Spektakuläres: “Wenn 3.000 Kinder in der größten Konzerthalle Österreichs gleichzeitig auf der Bühne stehen, dann erleben sie: Ich kann etwas, ich werde gesehen, ich bin Teil von etwas Großem – das ist Gänsehaut pur,” so Monsterfreunde-Erfinder Michael Wagenthaler. 2016 konnte die Idee erstmals umgesetzt werden.

Magische Marke erreicht

Sein Programm steht für gemeinsames Musizieren, Freude am Lernen und soziales Miteinander. Seit 2016 sind bereits 89.050 Kinder bei mehr als 70 Veranstaltungen auf der Bühne gestanden. Und Wagenthaler ergänzt: “Heuer knacken wir die magische Marke von über 100.000 Kindern, die bereits bei einem Konzert der Monsterfreunde aufgetreten sind.”

157 Wiener Volksschulen

An den sechs Monsterfreunde-Konzerten nehmen heuer insgesamt 157 Volksschulen mit zwei oder mehreren Klassen teil – und damit mehr als die Hälfte aller Volksschulen in unserer Stadt. Den Ehrenschutz hat Bürgermeister Michael Ludwig übernommen, Schirmherr der Aktion ist Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Ticketpreise liegen bei 20 bis 58 Euro, Tickets unter Stadthalle