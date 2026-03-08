Die Kalvarienberggasse und der St.-Bartholomäus-Platz verwandeln sich in einen lebendigen Treffpunkt für die ganze Familie. Dank des Engagements von Bezirksvorsteher Peter Jagsch und in enger Zusammenarbeit mit Pfarrer Karl Engelmann wurde der traditionsreiche Ostermarkt wiederbelebt. Das moderne Konzept des Vereins VolXfest verbindet gelebtes Brauchtum mit zeitgemäßer Gestaltung.

Ein Fest mit Geschichte

Die Geschichte des Kalvarienbergmarkts reicht bis in die Zeit der Türkenbelagerung zurück, als Marktfahrer in der Vorstadt ihre Waren feilboten. Über Jahrhunderte hinweg entwickelte sich der Ort zum bedeutenden Zentrum des vorösterlichen Brauchtums. Eine der ikonischsten Figuren ist der „Bamkraxler” – ein kleines, kletterndes Männchen, das auf eine biblische Geschichte zurückgeht: Zachäus, der auf einen Baum stieg, um Jesus zu sehen.

Holzspielzeug

Seit mehr als 300 Jahren gehört der Bamkraxler zum festen Bestandteil des Festes – liebevoll gefertigt vom Holzspielzeugmacher Kurt Hanke, auch bekannt als „Holzwurmkurtl”. Über 3.000 dieser Miniaturen sind durch seine Hände entstanden.

Live-Musik & Kinderprogramm

Das Programm kann sich sehen lassen: Vom traditionellen Drehorgelspieler über die Hernalser Kaufleute mit dem “Frühlingserwachen meets Apres Ski” bis zu Live-Musik mit Wolfgang Beer, Roman Gregory oder der Partymix-Powerband. Für Kinder gibt es auch einiges: Kasperltheater, Figurentheater, Zaubershows, Kinderanimation, Mitmachstationen wie Eierbemalen, Kinderschminken und Glitzer-Tattoos.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist von Montag bis Freitag, 14 bis 19 Uhr und Samstag/Sonntag, 11 bis 19 Uhr auf der Kalvarienberggasse und dem St.-Bartholomäus-Platz. “Der Kalvarienberg ist nicht nur ein historischer Platz – er ist ein Ort des Miteinanders. Wir freuen uns, diese wertvolle Tradition wieder aufleben zu lassen”, betont Bezirksvorsteher Peter Jagsch.