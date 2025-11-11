Im Rahmen der FOTO WIEN 2025 präsentiert die Schau „Architektur und Medizin – ein fotografischer Blick auf den Alsergrund“ historische und zeitgenössische Aufnahmen der Bauten des medizinischen Wiens – von den Anfängen bis in die Gegenwart.

Von klassizistischen Pionierbauten bis zu modernen Klinikkomplexen

Im Mittelpunkt stehen das Josephinum selbst sowie das Allgemeine Krankenhaus (AKH) – beides architektonische Meilensteine, die medizinischen Fortschritt und gesellschaftlichen Wandel über Jahrhunderte hinweg widerspiegeln. Unter dem FOTO WIEN-Motto „Dynamic Futures“ zeigen die Fotografien eindrucksvoll, wie sich Funktion, Form und Bedeutung von Krankenhausarchitektur im Laufe der Zeit verändert haben.

Arbeiten renommierter Fotografinnen und Fotografen wie Margherita Spiluttini, Stefan Oláh und Reiner Riedler veranschaulichen diesen Wandel – vom klassizistischen Ideal des 18. Jahrhunderts bis hin zu den hochmodernen Funktionsbauten des heutigen AKH. Dabei erlauben sie auch einen seltenen Blick hinter die Kulissen des medizinischen Alltags.

Josephinum-Direktorin: „Fotografie erzählt Geschichte“

„Es ist faszinierend, wie uns der individuelle Blick des Fotografen eine Geschichte erzählt“, sagt Direktorin Christiane Druml. „Er zeigt uns weit mehr als die reine Dokumentation eines Gebäudes – er öffnet ein Fenster in den Geist des medizinischen Wiens, wie ihn Joseph II. am Alsergrund begründet hat.“

Jubiläumsprogramm im November

Der gesamte November steht im Zeichen des 240. Geburtstages des Josephinums. Neben der Ausstellung findet am 5. und 6. November ein internationales Symposium mit Vortragenden aus Österreich, Italien und Deutschland statt – unter anderem mit Historiker Richard Bassett, der zuletzt eine neue Biografie über Maria Theresia veröffentlicht hat.

Am 21. November lädt das Josephinum außerdem zum Tag der offenen Tür ein: Besucherinnen und Besucher können das Museum bei freiem Eintritt erkunden.

Infos zur Ausstellung

Sonderausstellung: Architektur und Medizin – ein fotografischer Blick auf den Alsergrund

Ausstellungsdauer: bis 28. Februar 2026

Kurator:innen: Christiane Druml, Robert Kotasek, Verena Österreicher

Ort: Josephinum – Medizinhistorisches Museum Wien, Währinger Straße 25, 1090 Wien

Öffnungszeiten: Mi–Sa, 10–18 Uhr; Do, 10–20 Uhr

Fixführungen: Do, 18.30 Uhr, Sa, 11.00 Uhr

Mehr Infos unter www.josephinum.ac.at